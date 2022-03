Streit in Bayern eskaliert: Vater greift Sohn mit Küchenmesser an und verletzt ihn schwer

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein Vater hat seinen Sohn durch ein Messer lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Ulrich Roth/imago

In Oberfranken hat ein Vater während eines Streits nach einem Küchenmesser gegriffen und seinen eigenen Sohn damit lebensgefährlich verletzt. Die Ermittlungen laufen.

Lichtenfels - Im Landkreis Lichtenfels eskalierte ein Familien-Streit zwischen Vater und Sohn. Nach einer anfangs verbalen Auseinandersetzung griff der 52-jährige Vater nach einem Küchenmesser und stach offenbar zu. Er traf seinen Sohn im Bauchbereich und verletzte ihn schwer, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Coburg am Donnerstag mitteilten. Der 17-Jährige musste in der Nacht zum Mittwoch notoperiert werden und liegt nun auf der Intensivstation. Der Vater sitzt in Untersuchungshaft.

Streit zwischen Vater und Sohn eskaliert in Bayern: Polizei umstellt Wohnung

Am Dienstag gegen 22.15 Uhr gerieten die beiden nach Angaben der Polizei aneinander. Einsatzkräfte kümmerten sich nach Eintreffen um den Verletzten, unterdessen umstellte die Polizei das Haus der Familie, indem sich immer noch der Vater befand. „Im Garten des Anwesens ließ dieser sich schließlich widerstandslos festnehmen“, so die Polizei.

Tags darauf, am Mittwochnachmittag, sei der Vater dem Haftrichter am Amtsgericht in Kronach vorgeführt worden. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging gegen ihn Untersuchungshaftbefehl“. Er muss sich wegen des Verdachts des versuchten Totschlags verantworten. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei Coburg und Staatsanwaltschaft Coburg dauern derweil an. (tkip)