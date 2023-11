Streit eskaliert: 13-Jähriger sticht auf Gleichaltrigen mit Messer ein

Von: Felix Herz

Ein 13-Jähriger hat einen Gleichaltrigen mit einem Messer verletzt. Dem ging ein Streit zwischen den beiden Kindern voraus, den sie in Nürnberg klären wollten. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Die Ermittlungen laufen, doch der Tatverdächtige ist aufgrund seines Alters strafunmündig. Die zuständigen Behörden wurden über den Vorfall informiert.

Nürnberg – Ein Streit zwischen zwei 13-jährigen Jungen in Nürnberg nahm am Dienstagabend, 21. November, eine gefährliche Wendung. Einer der Jungen erlitt Stichverletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

13-Jähriger sticht auf Kontrahenten ein – der muss ins Krankenhaus

Die beiden Teenager trafen sich gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Regerstraße, um einen bereits länger andauernden Streit auszutragen. Im Laufe der Auseinandersetzung fügte einer der Jungen dem anderen Stichverletzungen im Oberkörperbereich zu und flüchtete anschließend vom Tatort.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West war schnell vor Ort. Ein speziell geschulter Beamter leitete sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bevor der verletzte Junge vom Rettungsdienst weiterbehandelt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort musste er im Laufe des Abends operiert werden. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Polizei findet 13-Jährigen am Abend – Tatverdächtiger ist strafunmündig

Die Fahndung nach dem flüchtigen Jungen verlief zunächst erfolglos. Später am Abend konnte der tatverdächtige 13-Jährige jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Da der Tatverdächtige aufgrund seines Alters strafunmündig ist, wurden die zuständigen Behörden über den Vorfall informiert.

