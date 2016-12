Streit in Augsburger Nachtbus eskaliert: Kind (1) verletzt

Polizei sucht Zeugen

Augsburg - In einem Augsburger Nachtbus ist ein Streit unter Syrern eskaliert. Die Gruppe geriet offenbar wegen eines Kinderwagens aneinander. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der handgreifliche Streit passierte am Sonntag nach dem Ende der Fliegerbomben-Evakuierung in Augsburg. In dem Nachtbus der Linie 1 kam es unter den Personen zu Beleidigungen und massiven Handgreiflichkeiten. Dabei wurde laut Polizei bei mehrere Beteiligte und auch ein anderthalbjähriges Kind verletzt. Das Kind wurde anschließend durch Rettungskräfte versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Aussage eines Augenzeugen, dass einer der Beteiligten in den Kinderwagen gesprungen sei, bestätigte die Polizei nach Angaben der „Bild“ nicht.

Vielmehr sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Diese können sich unter der Telefunnummer 0821/323-2110 melden.

mm

