Streit in Bar eskaliert: Mann zieht plötzlich Waffe und schießt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde durch einen Schuss verletzt. Die Polizei in Fürth nahm einen Verdächtigen fest (Symbolbild). © IMAGO / aal.photo

Ein Mann wurde in einer Fürther Bar durch einen Schuss verletzt. Polizisten fanden außerdem eine blutende Frau. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Fürth - In einer Fürther Bar ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 61-Jähriger einen anderen Gast angeschossen haben soll. Der Mann wurde dabei verletzt. In der Nacht zum Samstag (16. Dezember) wurde der mutmaßliche Täter von Einsatzkräften festgenommen, so die Polizei.

Streit in Fürther Bar: Mann zieht Waffe und schießt

Demnach forderten Zeugen in dem Nachtlokal über den Polizeinotruf einen Krankenwagen an Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen 62-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am Oberschenkel. Zudem war eine 48-jährige Frau mit einer blutenden Verletzung am Knöchel vor Ort. Beide Verletzte wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der zunächst unbekannte mutmaßliche Schütze hatte die Bar den Angaben zufolge bereits verlassen und war geflüchtet, als die Polizisten eintrafen. Wenig später konnten die Einsatzkräfte ihn ausfindig machen und festnehmen. Bei dem Mann fand die Polizei einen geladenen Revolver.

Polizei nimmt Verdächtigen nach Schuss in Fürther Bar fest

Die Polizei hat gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die genauen Umstände des Streits und die Ursache für die Verletzung am Knöchel der 48-Jährigen sind noch unklar. Die Ermittlungen sind noch im Gange. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.