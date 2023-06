Streit in Mehrfamilienhaus: Mann (47) in Nürnberg mit Messer erstochen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit in einem Nürnberger Mehrfamilienhaus hat ein Mann auf seinen Kontrahenten mit einem Messer eingestochen. Letzterer verstarb noch am Tatort.

Nürnberg - Ein 47-jähriger Mann wurde bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg tödlich verletzt. Ein 58-jähriger Mann verletzte ihn dabei mit einem Messer schwer. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag, 27. Juni, aus bisher unbekannten Gründen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Mann in Nürnberg mit Messer erstochen: Tat ereignete sich im Streit

Trotz der Bemühungen eines Arztes konnte der Mann nicht wiederbelebt werden und verstarb noch am Tatort. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sollte am Dienstag vor einem Haftrichter erscheinen, der über eine mögliche Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags entscheiden sollte. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kannten sich die beiden Männer. Sie lebten offenbar im selben Mehrfamilienhaus, in dem sich auch die Tat ereignete. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.