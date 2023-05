Streit in Nürnberg mit verletzter Person: Spezialkräfte stürmen Mehrfamilienhaus

Von: Felix Herz

In Nürnberg soll sich eine Person im Rahmen eines Streits in einem Mehrfamilienhaus verbarrikadiert haben, die Polizei stürmte es. Die Rede ist auch von einer verletzten Person. © NEWS5 / Oßwald

In Nürnberg soll sich nach einem Streit eine Person in einem Mehrfamilienhaus verbarrikadiert haben. Die Polizei stürmte es, fand bisher jedoch niemanden vor.

Nürnberg – In Nürnberg hat ein Streit zwischen zwei Männern einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auf der Suche nach einem Verdächtigen haben Spezialkräfte am Dienstagmittag, 9. Mai, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestürmt. Dabei hatten sie den Verdächtigen jedoch zunächst nicht gefunden.

Unklare Lage in Nürnberg rund um einen Verletzten und Suche nach Verdächtigem

Die Lage war zunächst recht unklar gewesen. Die Rede war von einer verletzten Person und einem Verdächtigen, der sich in einer Wohnung in einem Nürnberger Mehrfamilienhaus verbarrikadiert haben soll. Als gesichert gilt nun, dass ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert ist. Dabei hat einer den anderen mit einem spitzen Gegenstand am Bein verletzt. Dieser wurde anschließend von Sanitätern vor Ort behandelt, sagte ein Polizeisprecher.

Gleichzeitig stürmten Spezialeinsatzkräfte der Nürnberger Polizei die angegebene Wohnung, fanden den Verdächtigen jedoch nicht vor. Mit zahlreichen Polizistinnen und Polizisten durchsuchte man dann den Wohnkomplex und fand den Verdächtigen schließlich.

Polizei informiert Bevölkerung via Twitter – Passanten hatten Verletzten gemeldet

Über Twitter hatte die Polizei über den Einsatz informiert und die Menschen gebeten, den Bereich rund um die Schweinauer Hauptstraße weiträumig zu umfahren und zu meiden. Anschließend wurde inzwischen ein Tweet abgesetzt, wonach die Straßensperren reduziert werden.

Einem Polizeisprecher zufolge hatten am Morgen Passanten die Polizei über den Verletzten informiert. Demnach hatte sich dieser auf der Straße befunden. (fhz)

