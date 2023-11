Studie enthüllt: Bayern beim Luxusauto-Index an bundesweiter Spitze – Spannende Statistik zur Sicherheit

Von: Felix Herz

Statistiken zeigen: In Bayern sind nicht nur mit die meisten Luxusautos auf den Straßen unterwegs – sie sind dort auch am sichersten. © Gottfried Czepluch / IMAGO

Luxus auf deutschen Straßen – eine Untersuchung offizieller Datensätze ergab nun, dass in Bayern mit die meisten teuren Wägen unterwegs sind.

München – In Bayern gibt es so viel Luxus auf den Straßen wie in keinem anderen der insgesamt 16 Bundesländer in Deutschland. Das ergab eine Untersuchung der Firma Schartec, die sich die offiziellen Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes sowie weitere offizielle Datensätze aus dem Jahr 2022 angeschaut hat.

Bayern knapp vor Hamburg – im Freistaat gibt es die meisten Luxusautos

Laut Schartec führt Bayern den sogenannten LWI mit 2,02 an, den „Luxuswagen-Index“. Dieser gibt an, wie „stark teure Pkw im jeweiligen Bundesland vertreten sind“, heißt es in der Studie. Er richtet sich nach Kfz pro Fläche und pro Einwohner sowie die Gesamtzahl der Neuzulassungen – in diesem Fall lautet das Referenzjahr 2022. Dicht hinter Bayern folgt Hamburg mit 1,98. Hier alle Bundesländer im Vergleich:

Bundesland LWI (Luxuswagen-Index) Zulassungen gesamt Bayern 2,02 111,638 Hamburg 1,98 14,909 Nordhrein-Westfalen\t 1,69 116,356 Hessen 1,57\t 53,841\t Baden-Württemberg\t 1,41\t 77,735\t Berlin 1,07 15,948\t Niedersachsen 0,69\t 43,462\t Saarland 0,68\t 6,338 Rheinland-Pfalz\t 0,54 22,607 Bremen 0,52\t 3,175 Sachsen 0,50\t 21,630 Thüringen 0,42\t 11,568\t Schleswig-Holstein\t 0,34\t 14,568\t Sachsen-Anhalt\t 0,27 10,619 Brandenburg 0,26\t 12,259 Mecklenburg-Vorpommern\t 0,03\t 6,529\t

An dieser Erhebung erkennt man auch, dass die meisten Zulassungen im Jahr 2022 auf Nordrhein-Westfalen fallen – der Abstand zum Freistaat erklärt sich hier vor allem bei den knapp 18 Millionen Einwohnern NRWs im Vergleich zu den etwa 13 Millionen in Bayern. Zudem sieht man, dass die neuen Bundesländer ausschließlich in der unteren Hälfte der Liste vertreten sind.

Weitere Ergebnisse der Untersuchung – zu Sicherheit und Marke

Die Untersuchung der Zahlen ergab laut Schartec auch, welche Autobauer im Luxussegment am meisten vertreten sind. Laut Studie ist das BMW mit 77.058 Zulassungen. Dahinter folgen mit großem Abstand VW (43.889) und Daimler (36332).

Für Schartec, Hersteller von unter anderem Garagentüren, ist besonders interessant, der Blick auf die Sicherheit. Hier ergab die Untersuchung, dass in Berlin am meisten geklaut wird. „Sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zur Bevölkerung“, heißt es auf der Website der Firma. Wo mehr Luxuswägen unterwegs sind, wird auch mehr geklaut, lautet eine Erkenntnis der Studie.

Dem zum Trotze aber hat Bayern, wo die meisten Luxusautos pro Kopf unterwegs sind, eine hohe Sicherheit für die teuren Wägen vorzuweisen. Laut Studie gab es 2022 612 Diebstähle pro 10.000 Einwohner – zum Vergleich: In Berlin sind es 3.833 Diebstähle pro 10.000 Einwohner. Im Diebstahlranking für Luxusautos belegt Bayern weit hinter Berlin (Platz eins) den achten Platz. (fhz)

