Stürmische Kaltfront im Anmarsch: Doch nächstes Hoch sitzt schon in den Startlöchern

Von: Katarina Amtmann

Am Sonntag und Montag steigen die Temperaturen in Franken nochmal auf bis zu 27 Grad, danach kommt eine Kaltfront nach Bayern. Doch das nächste Hoch wartet schon.

Nürnberg - Der Samstag war in Bayern etwas kühler, dabei baute sich aber bereits wieder ein kräftiges Hoch auf. Das berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region.

Wetter in Franken: Sonniger Sonntag – Kaltfront im Anmarsch

Am Sonntag, 1. Oktober, sowie am Montag sind 23 bis 27 Grad vorhergesagt. Der Wind weht nur schwach. „Am Dienstagnachmittag überquert uns eine etwas kräftigere Kaltfront“, so der Wetter-Experte. Diese werde sich wahrscheinlich vor allem durch Wind (stürmische Böen) und weniger durch Regen bemerkbar machen. „Wegen der Turbulenzen im Vorfeld der Kaltfront kann sich wärmere Luft aus der Höhe noch einmal am Boden durchsetzen, so dass trotz weniger Sonnenschein noch einmal 27 Grad erreicht werden können“, lautet die Vorhersage.

Nach Kaltfront kommt das nächste Hoch: Temperaturen steigen wieder

Recht schnell setzt sich das nächste Hoch mit heiterem und trockenem Wetter durch. Zwar gehen die Tageshöchsttemperaturen vorübergehend auf 18 Grad zurück, steigen in der zweiten Wochenhälfte aber wieder an. „Je nach Aufklaren gehen die Temperaturen nachts auf 10 bis 5 Grad zurück. Lokal gibt es Frühnebelfelder“, so Ochs abschließend.

Meteorologe Dominik Jung sprach in seiner Wetterprognose für wetternet bereits von einem „Mega-Blockade-Hoch, sogar in Bayern scheinen die Temperaturen deshalb bald an der 30-Grad-Marke zu kratzen. (kam)

