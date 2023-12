Stundenlanger Großeinsatz in Bayern: Feuerwehr rettet Menschen aus brennendem Haus

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr war in Nittenau im Großeinsatz. © Moller-Schuh/Vifogra/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In dem Haus waren 18 Personen gemeldet, vier rettete die Feuerwehr am Donnerstag aus dem brennenden Gebäude. Der Schaden ist immens.

Nittenau - Zwei Personen wurden bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Nittenau, im Landkreis Schwandorf, verletzt. Am Donnerstagabend (14. Dezember) rettete die Feuerwehr vier Bewohner aus dem brennenden Haus, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. In dem betroffenen Gebäude waren 18 Menschen gemeldet.

Feuer in Nittenauer Haus: 200 Feuerwehrleute sind drei Stunden im Einsatz

Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus transportiert. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde durch das Feuer komplett zerstört. Etwa 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz und bekämpften die Flammen über einen Zeitraum von drei Stunden.

Nach dem Brand ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 100.000 Euro. Die Ursache des Feuers bleibt bisher unklar, so der Polizeisprecher. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.