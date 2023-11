Schwere Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometer drohen: DWD mit amtlicher Warnung für Süden Bayerns

Von: Felix Herz

Oberbayern wird am Wochenende in den Alpen von schweren Sturmböen heimgesucht. © dpa/ Picture Alliance/ Karl-Josef Hildenbrand

Schnee, Sturm, Frost und Glätte haben Bayern am Freitag heimgesucht. Für das Wochenende warnt der DWD vor schweren Sturmböen in den Alpen.

Update, 4. November, 16.40 Uhr: Auch gen Samstagabend hat die Wetterwarnung des DWD vor schweren Sturmböen noch Bestand. Dabei geht es weiterhin vor allem um Sonntag. Hier erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schwere Böen und Sturmböen in Hochlagen. „Da kann schon mal ein Ast runterfallen“, beschrieb ein Sprecher des DWD die erwartete Lage.

Schwere Sturmböen, danach Regenschauer und lokale Gewitter: Wetter in Bayern weiter ungemütlich

Im Laufe des Sonntags sollen sich die Stürme dann langsam legen. Stattdessen soll es dann Regenschauer und auch Gewitter geben. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad. Am Montag, 6. November, bleibe es wechselhaft, aber vereinzelt lasse sich die Sonne blicken. An der Donau erwarten die Meteorologen bis zu 15 Grad, ansonsten liegen die Temperaturen bei etwa 10 Grad.

Update, 4. November, 9.16 Uhr: Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagabend, 3. Oktober, noch vor bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in den Alpen gewarnt hat, bleibt die Lage in Oberbayern ungemütlich. Von Samstag ab 9 Uhr bis Sonntag um 10 Uhr, im Südosten sogar bis 12 Uhr, soll es in Höhenlagen oberhalb 1500 Meter zu schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 100 km/h kommen. In exponierten Lagen müsse sogar mit orkanartigen Böen um 110 km/h gerechnet werden, schreibt der DWD. In den Föhntälern treten noch bis Sonntagmittag um 12 Uhr Windböen um die 60 km/h auf. Betroffen ist der gesamte äußerste Süden Bayerns, also die südlichen Teile folgender Landkreise: Oberallgäu, Ostallgäu, Garmisch-Partenkichen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land.

Die Warnung vor Frost und Glätte hat der DWD seit 9 Uhr morgens aufgehoben.

Zwei Regionen besonders betroffen: Reichlich Neuschnee in Bayern

Erstmeldung, 3. November, 19.46 Uhr: München – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt in seinem Warnlagebericht vom Freitag, 3. November, von Schnee, Sturm, Frost, Glätte und Dauerregen. Der Herbst ist am ersten November-Wochenende also voll angekommen.

Die Marschroute für den Start ins Wochenende ist beim DWD eindeutig: „In Süd- und Ostbayern noch gebietsweise Regen, in den Alpen Schnee“. Grund dafür ist eine Kaltfront, die den Alpenraum und Südosten Bayerns den Meteorologen zufolge beeinflusst. Diese bringt unter anderem Schnee mit sich.

So schreibt der DWD, dass ab 1.000 Meter in den Alpen mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee zu rechnen ist. Noch mehr gibt es ab 1.500 Metern – hier kommen dem Wetterdienst zufolge zu den bereits gefallenen 20 Zentimetern Neuschnee weitere 20 Zentimeter dazu. Betroffen davon sind „insbesondere die Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen“, heißt es.

Nicht nur Schnee: DWD warnt vor Sturm, Dauerregen, Frost und Glätte in Bayern

Doch damit nicht genug, vor allem im Süden des Freistaats wird der Start ins Wochenende ziemlich ungemütlich. So warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost und Glätte: „In Alpennähe bei Aufklaren verbreitet leichter Frost zwischen 0 und -2 Grad.

Dort stellenweise geringe Glätte durch gefrierende Nässe.“

Im Laufe des Abends sollen an den Alpen zudem noch rund zehn, an den östlichen Alpen sogar 20 Liter Regen pro Quadratmeter/Stunde hinzukommen.

Am Samstag, 4. November, kommt es dann „in exponierten Hochlagen der Alpen“ zu Sturmböen bis 80 km/h. Auf hohen Gipfeln, so schreibt der DWD, sind „schwere Sturmböen bis 100 km/h, ab dem Abend dort auch orkanartige Böen bis 110 km/h nicht auszuschließen“. Auch am Sonntag, 5. November, soll es stürmisch und regnerisch in Bayern bleiben. (fhz)

