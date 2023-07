Sturm-Knall zum Mittag in Bayern: „Starkregen, Sturmböen und Hagel“ im Anmarsch – Wolkenbruch in München

Von: Felix Herz

Rund um die Mittagszeit soll es laut DWD in weiten Teilen Bayerns ungemütlich werden. „Starke Gewitter“ bahnen sich an, warnen die Experten.

Update vom 5. Juli, 12.58 Uhr: Schon geht es los – es regnet stark in München, nahezu für den gesamten umliegenden Landkreis warnt der Deutsche Wetterdienst inzwischen ebenfalls.

Update vom 5. Juli, 12.53 Uhr: Und schon ist es so weit: In München verdunkelte sich der Himmel in den letzten Minuten zusehends, es begann zu donnern, der Wind frischte auf. Zeitgleich kam die Warnung des DWD: Die Experten vermelden „starke Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel“ für die Landeshauptstadt. Derzeit gilt die amtliche Warnung bis 14 Uhr.

Auch in den anderen Regionen Bayerns wurde die Gewitter-Warnung ausgebaut und soll nun weitgehend bis mindestens zum frühen Nachmittag andauern.

Erstmeldung vom 5. Juli: München – Das Sommer-Wetter kommt einfach nicht zur Ruhe. Zwar gab es bereits eine längere Hitzeperiode im Juni, doch immer wieder unterbrechen auch teils heftige Gewitter die wärmste Jahreszeit. Die 30-Grad-Marke wird derzeit auch nicht gebrochen und am Mittwochmittag, 5. Juli, bahnen sich schon wieder die nächsten Gewitter im Freistaat an.

DWD warnt vor „starken Gewittern“ in Bayern: dynamische Lage im Freistaat

Zwei Wetter-Warnungen dominieren derzeit Bayern. Für den gesamten Norden gilt Wetter-Warnstufe eins, bis 18 Uhr kommt es hier zu Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Km/h. Schlimmer wird es etwas weiter südlich – Für große Teile Mittelfrankens gilt die Warnstufe zwei. „Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel“, schreibt der DWD.

In Bayern bahnen sich laut DWD „starke Gewitter“ an. Die Experten warnen vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Michael Hutter / Screenshot DWD / Merkur-Collage

Selbiges gilt für vereinzelte Landstriche im Südwesten Bayerns, direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg. Rund um Memmingen, Mindelheim, Oberallgäu, Günzburg und Dillingen warnt der DWD vor „starken Gewittern“ zur Mittagszeit.

Dynamische Gewitterlage in Bayern – auch München betroffen?

Auch im Warnlagebericht zum Tagesverlauf schreibt der DWD, dass eine Kaltfront den Freistaat südostwärts überquere. Heißt also, dass man davon ausgehen kann, dass sich die Gewitterlage dynamisch gestaltet und noch weitere Landkreise von den Auswirkungen betroffen sein können. Möglich also auch, dass sie im Richtung Abend auch nach München weiterziehen. Stand jetzt gibt es aber keine Warnhinweise für die Landeshauptstadt. (fhz)

