Sturm- und Windböen am Montag: Kuriose Wetterkarte zeigt Bayern als Ausnahme-Bundesland

Von: Felix Herz

Teilen

Regen, dazu Wind- und Sturmböen in Bayern – das Wetter bleibt ungemütlich. Nicht aber so ungemütlich wie in den anderen Bundesländern, das zeigt die DWD-Karte.

München – Nach einem äußerst stürmischen Wochenende in Bayern, mit teils überraschend niedrigen Schneefallgrenzen, bleibt es auch zum Wochenstart am Montag, 6. November, windig und stürmisch in Bayern. So schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem aktuellen Warnlagebericht, dass es auch zunächst einmal weiter ungemütlich bleibt im Freistaat.

Sturm und Wind in Bayern: DWD-Warnungen für Montag

Laut DWD wird es am Montag „vor allem in Franken öfter starke bis stürmische Böen um 55 km/h, in den Kammlagen der Mittelgebirge stürmische Böen um 75 km/h aus Südwest“ geben. Auch auf der aktuellen Wetterkarte des DWD sind einige Warngebiete gekennzeichnet.

So warnt der DWD im schwäbischen Westen und im Norden des Freistaats vor Windböen, noch bis 16 Uhr sei hier „mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus südwestlicher Richtung“ zu rechnen. In Schauernähe seien sogar Sturmböen bis 70 km/h wahrscheinlich. Im Osten von Bayern, sowie lokal rund um Bayreuth und Wunsiedel warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen. „Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 80 km/h aus südwestlicher Richtung auf“, schreiben die Meteorologen. Die Warnung gilt ebenfalls bis 16 Uhr. Und: Bis zum Abend hin seien lokale Gewitter nicht auszuschließen, heißt es.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern ein grüner Fleck: kuriose Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes

Kurios ist aber bereits am späten Montagmittag der Blick auf die Warnkarte des DWD. Zu sehen ist die gesamte Bundesrepublik Deutschland, die entweder gelb oder orange eingefärbt ist – und für die somit DWD-Warnungen gelten. Nur Bayern ist, bis auf die oben angesprochenen, regionalen Warnungen, grün – hier gibt es laut DWD „keine Warnungen“.

Es bleibt auch am Montag windig bis stürmisch im Freistaat, zusätzlich dürfte es weiter kühler werden. Kurios ist aber doch der Blick auf die Wetterkarte des DWD – wo Bayern weitgehend verschont bleibt von den Warnungen der Meteorologen. © Ralph Peters / IMAGO / Screenshot / DWD / Merkur-Collage

Nach der stürmischen Wetterlage wird es aber weiter kühler im Freistaat. „Mit einer lebhaften Südwestströmung kommt Meeresluft nach Bayern. Sie wird bis Dienstag nach und nach kühler, ihre Schichtung unter leichtem Tiefdruckeinfluss teils labil“, schreibt der DWD im Warnlagebericht.

Rosa Polarlichter über Bayern: Die spektakulären Bilder vom Sonntagabend Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.