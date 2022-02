Sturmtief wütet in Bayern: Baum begräbt geparktes Auto unter sich

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Sturmtief „Ylenia“ zieht über Bayern und sorgt für Chaos. In Mittelfranken stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Die Feuerwehr rückte an.

Bamberg - Tief „Ylenia“ zieht über Deutschland und sorgt in mehreren Bundesländern für Zugausfälle, der Fernverkehr wurde teilweise eingestellt. In einigen bayerischen Städten und Kreisen fällt die Schule aus. Der Deutsche Wetterdienst warnt für weite Teile des Freistaats vor Orkan- oder schweren Sturmböen.

Sturmtief „Ylenia“ sorgt für umstürzende Bäume. © NEWS5 / Klein

Sturmtief „Ylenia“ wütet in Bayern: Baum fällt auf Straße

Im Landkreis Bamberg war die Feuerwehr bereits in den frühen Stunden des Donnerstagmorgen unterwegs. Wie News5 berichtet, war bei Dörfleins ein Baum durch den starken Wind auf die Straße gestürzt und hatte eine Leitplanke beschädigt. Die Straße wurde von den Einsatzkräften wieder geräumt, verletzt wurde niemand.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Sturmtief „Ylenia“ zieht durch Bayern: Baum fällt auf geparktes Auto

Auch in Oberasbach im Landkreis Fürth wütete der Sturm. Ein Baum knickte in einem Wohngebiet um und fiel auf ein geparktes Auto. Verletzte gab es glücklicherweise auch hier nicht. Die Einsatzkräfte rückten laut News5 mit einer Motorsäge an, um den Baum wieder von der Straße und dem Auto zu entfernen. (kam)