Sturmtief sorgt für Schulausfälle: Diese Regionen in Bayern sind betroffen

Von: Katarina Amtmann

Sturmtief „Ylenia“ zieht über Deutschland und sorgt für Schulausfälle. Zahlreiche Kreise und Städte - unter anderem in Oberfranken - sind betroffen.

München - Sturmtief „Ylenia“ zieht über Deutschland und sorgt teilweise für Ausnahmezustand. In einigen Regionen der Bundesrepublik fallen Fernzüge aus, Schulen bleiben am Donnerstag vielerorts geschlossen. Laut Antenne Bayern sind folgende Regionen in Bayern betroffen (Stand 7.30 Uhr).

Sturmtief „Ylenia“: Schulausfälle in der Oberpfalz

Landkreis Tirschenreuth

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Stadt Weiden

Stadt Amberg

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Schwandorf

„Ylenia“ sorgt für Schulausfälle: Auch Unterfranken betroffen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Schulausfälle auch in Oberfranken - Tief „Ylenia“ wütet in Bayern

Stadt Coburg

Landkreis Coburg

Landkreis Kronach

Landkreis Kulmbach

Landkreis Wunsiedel

Stadt Hof

Landkreis Hof

Stadt und Landkreis Bayreuth

Die Liste wird weiter aktualisiert. Keine Gewähr auf Vollständigkeit.

Sturmtief „Ylenia“ könnte auch am Freitag für Schulausfälle sorgen

Auch am Freitag könnte wegen des erwarteten starken Windes Unterricht an bayerischen Schulen ausfallen. „Es kann durchaus sein, dass es morgen auch noch zu Unterrichtsausfällen kommt, wenn es die Wetterlage erfordert“, sagte Kultusminister Michael Piazolo am Donnerstag. „Vor allem der Schulweg ist bei diesem Wetter gefährlich - deshalb: Bitte nehmen Sie die Sturmwarnung ernst und bleiben Sie zu Hause, wenn es irgendwie geht“, sagte Piazolo. (kam)