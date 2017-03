Suche nach Malina: Radio Charivari bangt mit dem Vater

München - Die Suche nach Malina Klaar, die am 19. März spurlos in Regensburg verschwand, geht weiter. Auch das Team von Radio Charivari 95,5 bangt mit - Malinas Vater ist ein ehemaliger Kollege.

Ein fröhliches Kind, aufgeweckt, mit einprägsamer Stimme. So erinnert sich die Radio-Crew von Charivari 95.5 in München an die seit fast zwei Wochen verschollene Malina Klaar, die heute 20 Jahre alt ist. Die Studentin ist nach einer Party in Regensburg spurlos verschwunden, eine ganze Nation nimmt inzwischen Anteil an ihrem Schicksal und dem ihres Vaters Joseph Zawadzki (46). Der war bis 2011 Radiomoderator im Sender. „Zehn Jahre lang“, sagt Donnerstag Moderator Oliver Luxenburger zur tz. „Er machte die Nachmittagssendung Jo & Co, zusammen mit Sarah Rönnert.“ Jo für Joseph. Viele bei Radio Charivari 95.5 kennen auch Malina, die als Kind öfters mit im Studio war. Oliver Luxenburger: „Sie sprach sogar Jingles, weil sie so eine süße Stimme hatte.“

Seit nun die junge Frau, die erst eine Woche lang in Regensburg zu Hause war, verschollen ist, bangen auch die Radiomacher mit dem Vater. Luxenburger: „Wir sind alle sehr betroffen. Wir haben ja das Verschwinden als eine Nachricht gemeldet. Als aber klar war, dass sie die Tochter des früheren Kollegen ist, kam zur Sorge um das Mädchen auch – ja, wie soll man sagen – eine Art Entsetzen. Auf einmal ist das alles so nah. Wir sind wahnsinnig betroffen, ich selbst habe in der Nacht, nachdem das Verschwinden bekannt wurde, aus lauter Sorge nicht geschlafen.“

Vater Joseph Zawadzki hatte indes einen bewegenden Auftritt in Stern TV, bei dem er abermals um Mithife der Bevölkerung bat, Malina zu finden. Dabei gewährte Zawadzki einen tiefen Einblick in seine Seele: „ Morgens ist der erste Gedanke: Das Kind ist weg.“ Als er erfahren habe, dass Malina auf ihrem Heimweg von einer Techno-Party verschwunden ist, habe er „geheult und geschluchzt wie ein kleines Kind. Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen“.

+ Vater Joseph Zawadzki war bis 2011 Moderator bei Radio Charivari. © Screenshot

Was hilft, ist das Mitgefühl der Menschen. Bis Donnerstagnachmittag waren über 18.000 Euro an Spenden eingegangen, die Spendenwebsite findet sich auf der Facebookseite Malina Klaar gesucht. Das Geld ist gedacht als Belohnung für den entscheidenden Hinweis, „der uns Malina Klaar finden lässt und sie lebend in unsere Arme zurückbringt“. Es gibt also viel Hoffnung. Dazu kann auch die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY … ungelöst beitragen, in der Folge am Mittwoch, 5. April, soll der Fall behandelt werden.

Markus Christandl