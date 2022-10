Sulzbach-Rosenberg: Metzgerei bietet veganen Leberkäse an - manche bemerken den Unterschied nicht

Teilen

Die Leberkässemmel gibt es bei der Metzgerei Bär inzwischen auch mit veganem Leberkäse. © Metzgerei Bär

Die Stadtmetzgerei Bär aus Sulzbach-Rosenberg hat neuerdings veganen Leberkäse im Sortiment. Mit Produkten aus dem Supermarkt sei dieser nicht zu vergleichen.

Sulzbach-Rosenberg - Immer mehr Menschen interessieren sich für vegetarische oder vegane Ernährung. Matthias Bär (30), der die Stadtmetzgerei Bär seines Vaters Klaus in Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz) aktuell mit leitet und später übernehmen wird, erklärt, dass er und seine Frau nicht täglich Fleisch essen und verstärkt auf eine abwechslungsreiche Ernährung achten. In ihrer Metzgerei im Landkreis Amberg-Sulzbach legen sie darauf inzwischen auch Wert, denn seit Kurzem bieten sie einen bayerischen Klassiker in der veganen Variante an.

Sulzbach-Rosenberg: Stadtmetzgerei bietet veganen Leberkäse an - Feedback überwiegend positiv

„Es ist ein Schritt in die Vielfalt“, sagt Bär auf Nachfrage von merkur.de. Seit ungefähr zehn Wochen gibt es in der Stadtmetzgerei Bär nun einen veganen Leberkäse. Dieser sei bisher überwiegend positiv von den Kunden angenommen worden. „Klar, ein paar Negative gibt es immer, aber auch langjährige Kunden mögen den veganen Leberkäse. Manche merken gar nicht, dass es der vegane ist“, berichtet der 30-Jährige.

Das neue Produkt bestehe demnach aus Sonnenblumenproteinen, Wasser, Rapsöl und Gewürzen. Da die Metzgerei seit Anfang des Jahres bereits vegane Aufschnittwurst im Sortiment hat, konnte sie die Erfahrungen daraus für die Herstellung des veganen Leberkäses nutzen. (Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Sulzbach-Rosenberg: Leute kommen für den veganen Leberkäse der Stadtmetzgerei Bär sogar von weiter weg

Dass es ein schwieriger Spagat ist, Fleisch-Klassiker wie den Leberkäse vegan nachzuproduzieren, ist Bär bewusst. Er verkauft sein neues Produkt aber trotzdem als veganen Leberkäse, setzt dies bei der Ausschilderung aber in Anführungszeichen. „Wenn ich dafür ein Fantasiewort benutze, kann man sich nichts darunter vorstellen“, behauptet der 30-Jährige, der die Metzgerei in dritter Generation übernehmen wird.

Für seine neue Kreation würden die Leute sogar von weiter weg kommen, denn die veganen Produkte in den Supermärkten kämen nicht an die in der Stadtmetzgerei Sulzbach-Rosenberg heran. „Die schmecken eher nach Karton“, stellt Bär fest.

Auf dem Oktoberfest gab es heuer einen weiteren bayerischen Klassiker erstmals auch in vegan: die Weißwürste*. Bei der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) kamen diese aber nicht gut an. *tz.de/muenchen ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA