Summer Breeze 2023: Line-Up, Tickets, Anreise – Alle Infos zum Metalfestival

Das Metalfestival Summer Breeze findet wieder in Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach statt. Bis zu 45.000 Besucher werden erwartet. Es gibt noch Tickets.

Dinkelsbühl – Der Festivalsommer neigt sich auch in Bayern dem Ende entgegen, doch noch können Musikfans ihre Lieblingsbands Open Air erleben. In Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach steht das Summer Breeze wieder vor der Tür, das im vergangenen Jahr rund 45.000 Besucher zählte und damit nach dem Wacken Open Air in Schleswig-Holstein das zweitgrößte Metalfestival Deutschlands ist.

Summer Breeze 2023 in Dinkelsbühl: Line-Up beim zweitgrößten Metalfestival Deutschlands

Traditionsgemäß, seit 1997, findet das Summer Breeze in der dritten Augustwoche statt. Das Festival beginnt in diesem Jahr am Mittwoch, 16. August, und geht bis Samstag, 19. August. Aber auch am Dienstagabend gibt es schon Bands zu hören und zu sehen.

+ Endlich wieder Summer Breeze in Dinkelsbühl. © Vincent Grundke/SUMMER BREEZE Open Air

Insgesamt treten beim Summer Breeze mehr als 120 Bands auf. Ganz oben aufs Ankündigungsplakat schaffen es 2023 Powerwolf und In Extremo aus Deutschland, die schwedischen Metalgrößen In Flames und Hammerfall sowie Trivium und Megadeth aus den USA. Das komplette Line-Up mit Zeitplan ist über den Veranstalter einsehbar.

Summer Breeze 2023: Anreise ab Dienstag möglich - Shuttlebusse zwischen Dinkelsbühl und Festivalgelände im Einsatz

Die Anreise zum Summer Breeze ist ab Dienstag möglich, allerdings wird dann ein Logistikkostenbeitrag von 15 Euro fällig. Von 10 Uhr bis 22 Uhr sind die Zufahrtsschleusen dann geöffnet. Am Mittwoch sind die Parkplätze ab 8 Uhr durchgängig bis zum Abschluss am Sonntag zugänglich.

Zwischen Dinkelsbühl und dem Festivalgelände verkehren ab Dienstag, 10 Uhr, Shuttlebusse. Die sind tagsüber kostenlos, nachts wird eine Gebühr fällig. Tagsüber fahren die Busse wie folgt:

Dienstag: 10 Uhr bis 20 Uhr – Haltestelle: ZOB Schwedenwiese

(Rückfahrt aus Dinkelsbühl bis 22 Uhr möglich)

10 Uhr bis 20 Uhr – Haltestelle: ZOB Schwedenwiese (Rückfahrt aus Dinkelsbühl bis 22 Uhr möglich) Mittwoch: 10 Uhr bis 20 Uhr – Haltestelle: ZOB Schwedenwiese

(Rückfahrt aus Dinkelsbühl bis 20 Uhr möglich)

10 Uhr bis 20 Uhr – Haltestelle: ZOB Schwedenwiese (Rückfahrt aus Dinkelsbühl bis 20 Uhr möglich) Donnerstag bis Samstag: 8 Uhr – 20 Uhr – Haltestelle: ZOB Schwedenwiese

8 Uhr – 20 Uhr – Haltestelle: ZOB Schwedenwiese Sonntag: 7 Uhr – 14 Uhr – Haltestelle: ZOB Schießwasen

Ein Anreisechaos wie beim großen Festival-Bruder Wacken wird das Summer Breeze wohl nicht erleben. Ein Blick auf den Wetterbericht zeigt aktuell keinen Regen für die Woche und Sonnenschein bei bis zu 29 Grad.

Tickets für Summer Breeze 2023 noch im Online-Shop erhältlich

Kurzentschlossene haben auch wenige Tage vor Festivalstart noch die Möglichkeit, Tickets fürs Summer Breeze zu ergattern. Über den Online-Shop gibt‘s E-Tickets ab 222 Euro für alle drei Tage. Wer dienstags anreisen möchte, kann dies ohne vorherige Anmeldung oder Buchung tun. Der Logistikkostenbeitrag wird vor Ort kassiert. (csa)

