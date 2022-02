Dialekt-Einkaufszettel aus Bayern gibt Rätsel auf: Was heißt das denn? „Nein, ich mag kein Ei in den Kaffee“

Von: Armin T. Linder

Der Einkaufszettel gibt vielen Rätsel auf. © Twitter

Ein Supermarkt-Einkaufszettel sorgt bei Twitter für Lacher und Rätsel. Die Betrachter kommen unterschiedlich gut damit klar.

Passau - Wer Dialekt spricht, der nutzt diesen häufig voller Überzeugung beim Reden. Beim Schreiben hingegen? Durchaus mal in einer WhatsApp oder so. Aber eigene Einkaufszettel im Dialekt zu verfassen, ist dann doch eher ungewöhnlich. Damit sorgt nun eine Niederbayerin bei Twitter für Schmunzler. Und für Rätsel. „Einen alten Einkaufszettel gefunden. Na, kennt ihr alles?“, schreibt sie. Und auf dem Einkaufszettel ist folgendes zu lesen:

Eikafa:

ZWÜFE

ERDÄPFE

SOIZ

MÜCH

KAMÜNDE

BEDÄSÜ

Dialekt-Einkaufszettel aus Niederbayern - Nicht alle tun sich damit leicht

Mancher versteht da nur Bahnhof. „Zöpfe, Pferdeäpfel, einen Sozialisten, München, Kamerun, Badesalz... easy (aber dümmste Einkaufsliste ever)“, frotzelt einer. Und natürlich kommt prompt die Frage auf: Was für ein Dialekt ist das? „Niederbayern...Grenze zu Österreich ... fließt in diesen hervorragenden Dialekt also auch noch mit ein“, klärt die Verfasserin auf. Ein anderer will wissen, ob sie auch so spreche. Ihre Antwort: „Freili, kann aber auch mittlerweile hervorragendes Hochdeutsch.“

Die Trefferquote der Nutzer, die miträtseln, ist sehr unterschiedlich. „Sieht für mich aus wie eine komplett andere Sprache“, meint einer. „Schon an der Überschrift gnadenlos gescheitert: Nein, ich mag kein Ei in den Kaffee … bin doch nicht Arnie!“ ein anderer.

Dialekt-Einkaufszettel aus Niederbayern: Buchautorin übersetzt ihn astrein

Buch-Autorin Irma Ondra meldet sich auch zu Wort - und übersetzt den Einkaufszettel astrein:

Einkaufen!

Zwiebeln

Kartoffeln

Salz

Milch

Kamillentee

Petersilie!

Boarisch, wer ko, der ko!

Einem anderen Nutzer, der sich schwer tut, ruft die Einkaufszettelschreiberin zu: „Dich könnte ich schon mal nicht zum Einkaufen schicken.“ Der meint dann lapidar: „Alle anderen Sachen werden einfach durch Schokolade ersetzt, passt schon.“ Wellen schlug auch ein Einkaufszettel aus einer Kaufland-Filiale. (lin)