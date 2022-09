Supermarkt-Kassierer mit Lob überschüttet – aus ungewöhnlichem Grund

Von: Katarina Amtmann

Die Kassierer im V-Markt in Pentling sind angeblich langsam. Den einen freut‘s, den anderen nicht. © IMAGO / Sven Simon / Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Im Internet erkundigt sich eine Person nach einem Supermarkt. Für den gibt es ein ungewöhnliches Lob. Doch auch Netto, Aldi, Lidl und Kaufland kommen zur Sprache.

Regensburg – Auf Jodel teilen Nutzer ihre Sorgen. Ein Student aus Regensburg berichtet auf der Plattform beispielsweise von seiner Angst, vor Semesterstart keine bezahlbare Unterkunft zu finden. Auch Kritik am ÖPNV in der Donaustadt wurde dort schon geäußert.

V-Markt in Pentling - „Angebote unschlagbar, Kassen zu langsam“

Auch Ratschläge werden dort gesucht. So auch am Samstag, 17. September. „Ist der V-Markt in Pentling gut? Ich will einen neuen Supermarkt“, erkundigt sich ein Nutzer. „Die Angebote da sind unschlagbar. Ich fahre aber nur für die reduzieren Artikel hin, mir sind die Kassen zu langsam“, moniert jemand.

V-Markt nahe Regensburg: Lob für Kassierer - aus ungewöhnlichem Grund

„Ja ich liebe es da“, zeigt sich dagegen jemand begeistert - auch wenn der Grund kurios anmutet und dem anderen Kommentar widerspricht: „Vor allem die Kassierer kassieren soo langsam, dass du ganz gemütlich zusammenpacken kannst. Dadurch dass genug Kassen da sind, hab ich auch noch nie eine krasse Schlange deswegen erlebt. Freundlich ohne Ende sind sie auch“, nimmt das Lob gar kein Ende.

„Hmmm... Den Real fand ich besser, um einiges, ist aber ganz okay, gerade weil ja Lidl und Co. direkt daneben sind“, kommentiert jemand. „V-Markt ist alles andere als günstig. Globus finde ich besser. Ist zwar auch nicht sehr günstig, aber günstiger als V-Markt und mehr Auswahl“, gibt ein weiterer Jodel-Nutzer als Tipp.

Real, Aldi, Lidl und Globus: „Na gut. Fahre dann wohl zu Kaufland“

Real, Aldi, Lidl und Globus - viele Marken werden dem Fragesteller als Alterative empfohlen. Dieser scherzt daraufhin: „Na gut. Fahre dann wohl zu Kaufland.“ (kam)

