„SUV-Fahrer belasten Gesundheit ihrer Mitmenschen“: Falsche Bescheide sorgen für Aufsehen

Von: Tanja Kipke

An einigen SUVs in Würzburg haben Unbekannte ein gefälschten „Bescheid“ der Stadt befestigt. (Symbolfoto) © Fredrik von Erichsen/dpa

Unbekannte verteilten in Würzburg falsche Knöllchen an SUVs. Unterschrieben von der „Umweltsünderüberwachung“ der Stadt. Diese erstattete nun Anzeige.

Würzburg - Unbekannte in Würzburg haben offenbar etwas gegen SUV-Fahrer. An einigen Autos in der Innenstadt befestigten sie „Bescheide“, die die SUV-Fahrer zum Spenden an eine Klimaorganisation auffordern. Unterzeichnet sind die gefälschten Knöllchen von der „Umweltsünderüberwachung der Stadt Würzburg“. Sogar das Logo der Stadt befindet sich auf dem Schreiben. Diese findet das alles andere als lustig - und erstattete Anzeige gegen die unbekannten Verteiler der Zettel.

An SUVs in Würzburg: Falsche Bescheide prangern „Umweltsünder“ an

„Sehr geehrte Autofahrerin, sehr geehrter Autofahrer, Ihnen wird zur Last gelegt, mit dem von Ihnen gewählten Fahrzeug in besonderem Maße die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und Ihre Umwelt zu belasten“, heißt es in dem gefälschten Bescheid, die an den Windschutzscheiben stecken. Und weiter: Diese Fahrzeuge seien für den Stadtverkehr nicht geeignet, die Nachteile würden den vermeintlichen Vorteilen des „Strebens nach Ansehen und Prestige bei Weitem“ überwiegen.

Außerdem werden in dem Schreiben Nachteile von SUVs aufgezählt, wie zum Beispiel, dass solche Autos mehr CO2 ausstoßen und mehr Parkraum benötigen im Vergleich zu kleineren Autos. Zum Schluss fordern die Unbekannten die SUV-Fahrer noch dazu auf, an eine Umweltschutzorganisation zu spenden, „um Ihr schlechtes Gewissen, das Sie jetzt hoffentlich haben, kurzfristig zu beruhigen.“

Klimabürgermeister äußert sich zu gefälschten Bescheiden: „Ich distanziere mich davon“

Laut Polizei kann es sich bei solchen gefälschten Bescheiden um Urkundenfälschung handeln, was für die Täter eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe bedeuten könnte. Der Würzburger Klimabürgermeister Martin Heilig (Bündnis 90/Die Grünen) hält die Zettel für einen Aprilscherz und stellt klar: „Ich distanziere mich davon. Es ist kein Schreiben der Stadt Würzburg“. Der Aprilscherz sei jedoch missglückt, da die Stadt Anzeige erstatten musste. „Es bleibt uns eigentlich gar nichts anderes übrig“, sagt er gegenüber dem BR.

Bürgermeister hält höhere Parkgebühr für SUVs für eine „nette Idee“

Vor allem als Grünen-Politiker habe Heilig für die Menschen, die sich für den Klimaschutz engagieren, eine große Sympathie. Aber man muss eben aufpassen, wo die Grenze ist“, sagt er dem BR. „Ich glaube nicht, dass so etwas zur Problemlösung beiträgt.“ Trotzdem hält selbst der Bürgermeister SUVs für die Innenstadt nicht geeignet. Er zählt viele Nachteile der Geländewagen auf, darunter auch die, die im Bescheid zu finden sind. „In manchen Parkhäusern nimmt ein SUV eineinhalb Parkplätze ein. Der Nachbar kommt kaum mehr in sein Auto“, so Heilig. Eine höhere Parkgebühr für SUVs halte er für eine „nette Idee“. In der Praxis wäre das aber wohl kaum umsetzbar. (tkip)