Rosenheim-Cops-Star Christian K. Schaeffer privat: Raten Sie mal, wofür das „K.“ in seinem Namen steht

Von: Armin T. Linder

Teilen

Christian K. Schaeffer mit Ehefrau Sandra im Juli 2018. © Spöttel/Imago

„Rosenheim-Cops“-Star Christian K. Schaeffer ist ein echtes Multitalent. Durch einen Zeitungsbericht werden spannende private Details bekannt - auch, wofür das „K.“ in seinem Namen steht.

München - Christian K. Schaeffer (57) ist aus den ZDF-„Rosenheim-Cops“ nicht wegzudenken. Dort spielt er den Times-Square-Wirt Ignaz „Jo“ Caspar. Doch was viele gar nicht wissen: Schaeffer ist ein echtes Multitalent - und auch als Swing-Sänger aktiv. Vor seinem Auftritt am Freitag (28.4.) in der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen saß er rund drei Stunden mit einem Reporter der SZ zusammen. In seinem Stamm-Wirtshaus, dem Franziskaner in Trudering, plauderte er auch über viel Privates.

Rosenheim-Cops-Star Christian K. Schaeffer: Er war auch ein talentierter Sportler

„Ich habe schon geile Sachen in meinem Leben gemacht“, erinnert er sich. Wussten Sie etwa, dass er 24 Jahre lang Fußball gespielt hat, beim SV Nord-Lerchenau und beim FC Hertha? Dass er als ambitionierter Ski-Fahrer sogar für ein internationales FIS-Rennen nominiert war? Dass er eingefleischter Fan des EHC München und des FC Bayern ist? Mit irgendjemandem vom Rekordmeister teilt er auch den Maskenbildner, wollte aber nicht öffentlich machen, wer es ist. Und als Kind war Schaeffer ja auch sieben Jahre am Richard-Strauss-Konservatorium, bis der Stimmbruch die große Gesangskarriere jäh beendete. „Ich musste dann gehen, das hat mich schwerst getroffen. Es gab nur einen warmen Händedruck, kein Zeugnis, keine Urkunde, keine Aussicht auf eine Rückkehr nach dem Stimmbruch.“

Auf der Bühne ist Christian K. Schaeffer aber auch Jahrzehnte später zu Hause, das zeigen seine Swing-Auftritte. „Der Christian ist eine Rampensau“, schwärmte einst schon „Rosenheim-Cops“-Kollege Igor Jeftić, als Schaeffer damals vor vielen Jahren seinen ersten Auftritt mit Bigband-Begleitung absolvierte. Dieses Video von Muenchen.tv zeigt auch, wie Schaeffer bei seinen Swing-Konzerten klingt:

Rosenheim-Cops-Star Christian K. Schaeffer: Das „K.“ steht für „Karl“

Durch den SZ-Bericht wird dann auch klar, wofür überhaupt das „K.“ im Namen von Christian K. Schaeffer steht. Die Antwort gab es bisher nicht mal bei Wikipedia. Das Initial steht für „Karl“, wissen Fans ab sofort. Dass Schaeffer verheiratet ist, ist hingegen bekannt - seine Sandra begleitet ihn gerne immer wieder zu offiziellen Anlässen. Sie schoss auch das Foto am See mit seinen Kollegen, das kürzlich für viel Begeisterung sorgte.

Mit tz.de sprach der 57-Jährige unlängst über die neue „Rosenheim-Cops“-Kollegin: Michaela Weingartner, zuvor bei „Sturm der Liebe“, steigt zur kommenden Staffel als Kriminalhauptkommissarin Julia Beck ein. Schaeffer durfte schon einige Tage mit ihr drehen. „Ich habe mir insgeheim gedacht: Überraschend, dass sie die gehen lassen haben beim ‚Sturm‘“, so Schaeffer. „Dass die ‚Rosenheim-Cops‘ zugegriffen haben, da könnte sich der FC Bayern eine Scheibe abschneiden.“ Dass er für den Satz seinen Lieblingsklub ranzieht, darf seine neue Kollegin sicher als doppeltes Kompliment verstehen. Wussten Sie, dass „Rosenheim-Cops“-Star Dieter Fischer einst im Marienplatz-Kaufhof jobbte? (lin)