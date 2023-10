„Wie in einem Actionfilm“: Autofahrerin fährt Zeugen in Fußgängerzone um, schleift ihn mit und rast weiter

Von: Felix Herz

In Kempten hat eine Autofahrerin, nachdem sie von mehreren Zeugen auf ihr Fehlverhalten beim Fahren in einer Fußgängerzone hingewiesen worden war, einen der Männer angefahren und mitgeschleift. (Symbolbild) © Nikito / IMAGO

Ein Mann wird in Kempten von einer rücksichtslosen Autofahrerin mitgeschleift. Die Täterin flüchtet, doch Zeugen liefern entscheidende Hinweise.

Kempten – Ein gewöhnlicher Vormittag in der Bahnhofstraße von Kempten verwandelte sich in eine Szene, die man sonst nur aus Actionfilmen kennt. Eine 39-jährige Autofahrerin raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone, ignorierte dabei die Einbahnstraßenregelung und setzte damit Passanten in Gefahr.

Autofahrerin wild unterwegs – dann fährt sie noch gezielt einen Zeugen an

Als Zeugen sie auf ihr rücksichtsloses Verhalten hinwiesen, reagierte die Frau nicht nur mit Beleidigungen, sondern fuhr auch gezielt einen 33-jährigen Mann an. Der Zeuge konnte sich gerade noch am Rahmen der geöffneten Fahrzeugtür festhalten, um sich selbst zu schützen, wurde dann jedoch rund 20 Meter weit von der davon völlig unbeeindruckten Autofahrerin mitgeschleift, bevor er sich vom Fahrzeug lösen und auf dem Boden landen konnte. Er erlitt dabei leichte Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. „Szenen wie in einem Actionfilm ab“ nennt es sogar die Polizei in ihrerer Pressemitteilung.

Fahrerin flüchtet vom Unfallort – Zeugen können sich Kennzeichen merken

Die rücksichtslose Fahrerin flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Dank aufmerksamer Zeugen, die sich das Kennzeichen merken konnten, konnte die Verkehrspolizei Kempten die Frau ermitteln und ihren Führerschein noch am selben Tag sicherstellen.

