„Am Limit“: Bayerische Tafel zieht Reißleine – mit Folgen für Bedürftige

Von: Katarina Amtmann

Die Tafel Bayreuth muss Konsequenzen ziehen (Symbolbild). © IMAGO / brennweiteffm

Die Ehrenamtlichen sind am Limit: Die Tafel Bayreuth geht deshalb einen drastischen Schritt. Die Gründe sind vielschichtig.

Bayreuth - „Die Tafel Bayreuth ist am Limit!“ Das teilte die Tafel selbst auf ihrer Website mit. Die Gründe sind vielfältig: „Der Krieg in der Ukraine, rasant steigende Lebensmittel- und Energiepreise.“ Der Kundenansturm reiße deshalb nicht ab.

Tafel Bayreuth zieht Reißleine: „Am Limit!“

Doch die ehrenamtlichen Helfer geraten mittlerweile an „die Grenze ihrer Kräfte“, so die Tafel weiter. Darum zieht die Tafel nun die Reißleine: Ab dem 20. Juni können Kunden nur noch jede zweite Woche einkaufen. In geraden Kalenderwochen können Kunden mit einer geraden Kundennummer einkaufen. In ungeraden Kalenderwochen sind dann Kunden mit einer ungeraden Kundennummer an der Reihe.

Bayreuther Tafel: So geht es weiter bis zur Sommerpause Gerade Wochen: KW 26 (27.6.-3.7.), KW 28 (11.7.-17.7.), KW 30 (25.7.-31.7.), KW 32 (8.8.-14.8.) Ungerade Wochen: KW 25 (20.6.-26.6.), KW 27 (4.7.-10.7.), KW 29 (18.7.-24.7.), KW 31 (1.8.-7.8.)

Tafel Bayreuth zieht Reißleine - Über 300 Bedürftige mehr als vor einigen Monaten

An Ausgabetagen versorgt die Tafel mittlerweile 900 Menschen, wie der Bayerische Rundfunk dazu berichtet. Vor einigen Monaten waren es noch 600 Bedürftige. (kam)

Seit Beginn der Pandemie arbeiten die Tafeln unter erschwerten Bedingungen. Der Krieg in der Ukraine belastet die Situation zusätzlich, wie auch in Aßling.

