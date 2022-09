Nach Tankrabatt-Ende: Preise in Bayern ziehen an – Diesel bei fast 2,30 Euro pro Liter

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Nach dem Ende des Tankrabatts ziehen die Preise für Benzin und Diesel an. Autofahrer müssen teils tief in die Tasche greifen, auch in Nürnberg.

Nürnberg – Der Tankrabatt ist ausgelaufen. Wie entwickeln sich am ersten Morgen die Benzinpreise in Nürnberg? Ein Überblick.

Tankrabatt-Ende: Benzinpreise bei clever-tanken.de (Nürnberg, Radius 10 km)

Der günstigste Preis für Super E5 liegt in Nürnberg bei 1,94 Euro, gefolgt von 1,98 Euro. Die nächste Tankstelle bietet ihr Benzin schon für 2,12 Euro an, an einigen Tankstellen werden sogar 2,25 Euro pro Liter fällig. E5 kostet in Nürnberg im Schnitt 2,18 Euro.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nach Tankrabatt: Benzin (E10) in Nürnberg für im Schnitt 2,13 Euro

Das günstiges E10 gibt es in Nürnberg an einer Tankstelle für 1,88 Euro, an der zweitgünstigsten werden 1,92 Euro fällig. Es folgen Tankstellen mit Preisen von 2,06 Euro pro Liter, die teuerste Tankstelle unter dieser Sucheinstellung verlangt 2,21 Euro. Im Schnitt kostet E10 laut clever-tanken.de in Nürnberg 2,13 Euro.

Diesel kostet in der Frankenmetropole im Schnitt sogar 2,27 Euro - 2,07 an der günstigsten Tankstelle, 2,36 Euro an der teuersten.

Nach Tankrabatt: Preise für Benzin und Diesel in Nürnberg

Preise im Durchschnitt in Nürnberg Super E5 2,18 Euro Super E10 2,13 Euro Diesel 2,27 Euro

Der Tankstellenverband BFT ging zum 1. September schon vorab von einem „großen Preisaufschlag“ bei Benzin und Diesel aus. Zudem sind unter anderem München und Frankfurt von Spritmangel betroffen. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.