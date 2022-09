Tankstelle verkauft Super für nur 1 Euro – nach fünf Stunden war Tank leer

Von: Tanja Kipke

Teilen

Viele Autofahrer kamen und tankten zu dem günstigen Preis voll. Bis der Tank leer war. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa

Der Preis für den Liter Super an einer freien Tankstelle in Gerolzhofen am Dienstag: 1,029 Euro. Ganz beabsichtigt war das jedoch nicht.

Gerolzhofen – Die Autofahrer in Franken staunten wohl nicht schlecht, als sie Dienstagnachmittag (20. September) an einer Tankstelle in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) den Preis sahen: 1,029 Euro für einen Liter Super Plus. Also einen ganzen Euro weniger als überall sonst. Der niedrige Preis der freien Tankstelle sprach sich offenbar schnell rum, eine lange Autoschlange bildete sich. Das berichtet der Bayerische Rundfunk (BR).

Super für nur 1 Euro: Tankstellenpächter erklärt, wie es zu dem Fauxpas kam

Es kamen so viele Leute, um ihr Auto günstig vollzutanken, dass der Benzin-Tank am Abend vollkommen leer war. 3.000 Liter fasst so ein Tank. Beabsichtigt war die Preissenkung nicht. Ein menschlicher Eingabefehler sei Schuld gewesen, wie Tankstellenbetreiber Alexander Dorst gegenüber BR24 erklärt. Es stellte sich heraus, dass der Benzinpreis für Super Plus um 16.42 Uhr auf 1,029 Euro umgesprungen war. Um 21.41 Uhr dann war der Tank leer.

Video: Spritpreise geben nach - Diesel nähert sich 2-Euro-Marke

Betreiber verbucht es als „ungewollte Sonderverkaufsaktion“

Wie viele Liter genau für einen Euro verkauft wurden, konnte der Betreiber noch nicht sagen. Er verbuche die Angelegenheit nun als „ungewollte Sonderverkaufsaktion“. Er trage auch den Autofahrern, die sich günstig den Tank vollgemacht haben, nichts nach. Am Mittwochmorgen kostete der Liter Super Plus-Benzin dann wieder 2,099 Euro. (tkip)

Seit dem Ende des Tankrabatts ziehen die Preise für Benzin und Diesel an. Autofahrer müssen teils tief in die Tasche greifen, vor allem in Bayern.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.