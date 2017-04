Tanzverbot in Bayern: Regelungen für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern 2017

München - Tanzverbot in Bayern: Wie lange dauert es 2017? Welche Veranstaltungen und Partys sind untersagt? Die Regelung für Gründonnerstag, Karfreitag & Karsamstag.

Wann beginnt 2017 das Tanzverbot an Gründonnerstag und Karfreitag in Bayern? Wann endet es wieder? Was unterscheidet die Bestimmungen im Freistaat von anderen Bundesländern? Und

Insgesamt neun so genannte "stille Tage" gibt es in Bayern (siehe Tabelle unten): Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag, Totensonntag und Heiligabend. Sie genießen einen besonderen Schutz durch das Gesetz - soll heißen: öffentliches Tanzen ist an diesen Tagen aus religiösen oder sittlichen Gründen behördlich verboten.

So wird übrigens das Wetter an Ostern 2017 - wir haben uns für Sie die Vorhersagen angeschaut.

Tanzverbot 2017: Das bayerische Feiertagsgesetz muss geändert werden

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am 30. November 2016 entschieden, dass in Bayern insbesondere am Karfreitag auch Ausnahmen von der Pflicht zur Stille gegeben sein müssen. Allerdings stellte das Gericht auch klar: Der Karfreitag darf als „stiller Tag“ besonders geschützt werden. Jede Befreiungsmöglichkeit von vornherein auszuschließen – wie es das bayerische Gesetz bislang tat – sei allerdings unverhältnismäßig. Geklagt hatte der „Bund für Geistesfreiheit“. Ihm hatte die Stadt München im Jahr 2007 verboten, am Karfreitag eine Veranstaltung unter dem Motto „Heidenspaß statt Höllenqual“ abzuhalten. Hier sei der Bereich Weltanschauung berührt.

Der „Bund für Geistesfreiheit“ mag jubeln, nachdem das Bundesverfassungsgericht das strenge Feiertagsgesetz in Bayern in einem Punkt gekippt hat. Aber: Disco am Karfreitag und öffentlicher Tanz sind weiterhin tabu. Allerdings müssen auch Ausnahmemöglichkeiten von der verordneten Stille eingeräumt werden.

Heißt also: Einstweilen gilt das Tanzverbot in Bayern weiter, nur die von den Verfassungsrichtern verworfene Passage ist nichtig. Das bedeutet, dass an stillen Tagen auch weiterhin unernste Unterhaltungsveranstaltungen untersagt sind. Neu ist nur, dass am Karfreitag Ausnahmen möglich sein müssen.

Tanzverbot wurde zuletzt 2013 vom Landtag gelockert

Weil das generelle Tanzverbot zuletzt immer umstrittener war, lockerte der Bayerische Landtag die Vorschrift im Juli 2013. Seitdem darf in alle Feiertage bis 2.00 Uhr morgens hineingefeiert werden. Die einzige Ausnahme bilden nach wie vor Karfreitag und Karsamstag - hier gilt das längste durchgehende Tanzverbot im Jahr. Ab Gründonnerstag 2.00 Uhr herrscht 70 Stunden lang Ruhe in den Diskotheken und Clubs - in der Stadt wie auf dem Land.

Tanzverbot in Bayern 2017: Die Regelungen von Gründonnerstag bis Karsamstag

Tanzverbot am Gründonnerstag (13. April 2017): Von 2.00 Uhr bis 24.00 Uhr .

. Tanzverbot am Karfreitag (14. April 2017): Ganztägig (0.00 bis 24.00 Uhr).

Tanzverbot am Karsamstag (15. April 2017): Ganztägig (0.00 bis 24.00 Uhr).

(15. April 2017): Ostersonntag (16. April 2017): Kein Tanzverbot in Bayern.



(16. April 2017): Ostermontag (17. April 2017): Kein Tanzverbot in Bayern.

Kurz vor Ostern 2014 wurde im Innenministerium erneut über eine Lockerung des Tanzverbots in Bayern diskutiert. Am Ende einigte man sich nach Aussage eines Sprechers aber darauf, dass die Regelung aus dem Jahr 2013 Kompromiss genug sei.

Tanzverbot 2017: Unterschiedliche Regelungen in jedem Bundesland

Strenger als in Bayern geht es nur noch in Baden-Württemberg zu: Dort gilt sogar an vier Tagen ein 24 Stunden-Tanzverbot. Auch am Gründonnerstag und dem ersten Weihnachtstag müssen dort die Tanzwütigen komplett zu Hause bleiben. Am liberalsten sind Bremen und Berlin. Nur an drei Tagen (Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag) herrscht hier ein Tanzverbot - und auch das nur tagsüber. Generell sind die Regelungen aber in jedem Bundesland unterschiedlich.

Auch Spielhallen müssen wegen Tanzverbot zusperren

Doch nicht nur das Tanzbein müssen die Bayern an den "stillen Tagen" ruhen lassen. "Öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen sind nur dann erlaubt, wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist", heißt es im "Gesetz zum Schutz der Sonn- und Feiertage". Auch der Betrieb von Spielhallen oder die Veranstaltung von Flohmärkten sind in den meisten Fällen nicht zulässig.

Keine Musik, kein Sport und kein Autowaschen am Karfreitag

Zudem gilt im Freistaat am Karfreitag in Räumen mit Schankbetrieb ein generelles Verbot musikalischer Darbietungen jeglicher Art - selbst eine gemütliche Blaskapelle darf also nicht ihre Instrumente auspacken. Sogar Sportveranstaltungen sind an diesem Tag untersagt, da auch diese über den "Schank- und Speisebetrieb" hinausgehen.

In einigen Gemeinden dürfen auch keine Autowaschanlagen betrieben werden (diese Regelung ist auch an Neujahr, Ostersonntag, Ostermontag, dem 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingstmontag sowie an den beiden Weihnachtstagen möglich).

Auch wenn manche Feierwütige diese Zwangspause ärgern wird - an allen anderen Tagen im Jahr - und das sind immerhin 356 - dürfen sie wie gewohnt die Tanzflächen stürmen.

Tag in Bayern Tanzverbot? Neujahr nein Heilig Drei Könige nein Aschermittwoch 02:00-24:00 Gründonnerstag 02:00-24:00 Karfreitag ganztägig Karsamstag ganztägig Ostersonntag nein Ostermontag nein Christi Himmelfahrt nein Pfingstsonntag nein Pfingstmontag nein Fronleichnam nein Allerheiligen 02:00-24:00 Allerseelen nein Volkstrauertag 02:00-24:00 Buß- und Bettag 02:00-24:00 Totensonntag 02:00-24:00 Heilig Abend 14:00-24:00 1. Weihnachtstag nein 2. Weihnachtstag nein

Wo hat das Tanzverbot seinen Ursprung?

Das Tanzverbot hat seinen Ursprung im Glauben und in der Religion. Es wird aber in Deutschland mit dem Gesetz über den Schutz der Sinn- und Feiertage geregelt, dessen konkreten Inhalt jedes Bundesland selbst bestimmen darf. Allerdings gibt es auch im Grundgesetz einen Artikel (139), der den Sonntag und die Feiertage besonders schützt. Dieser Artikel wurde 1919 gesetzlich verankert.

Seit wann gibt es Tanzverbote?

Tanzverbote gab es innerhalb von Religionen und diversen Kulturen natürlich schon lange bevor Feiertage gesetzlich verankert und geschützt wurden. Für Christen galt es in der Fastenzeit wohl schon immer als unangemessen, in der Karwoche und vor allem am Karfreitag - am Tag als Jesus Christus gekreuzigt wurde - zu Tanzen, Feste zu feiern oder anderweitig ausgelassen zu sein. Etwa im 18. Jahrhundert wurden die "stillen Tage" auch auf den Ostersonntag ausgedehnt.

Tanzverbote, die allgemein gültig waren und über christliche Feste hinausgingen, gab es in Deutschland jeweils während der beiden Weltkriege. So wurde etwa während des Ersten Weltkriegs ein Tanzverbot verhängt, das an Silvester 1918 wieder aufgehoben wurde. Während des Zweiten Weltkrieges wurden immer wieder allgemeine Tanzverbote verhängt, die sich teilweise über mehrere Wochen oder Monate hinzogen und mal mehr, mal weniger streng umgesetzt wurden.

Mit Tanzverboten wurde später, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch versucht, bestimmte Tanz-Stile zu unterbinden. Dazu gehörte unter anderem der Rock 'n' Roll.