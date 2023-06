Nach Angriff mit abgebrochener Glasflasche: Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Von: Felix Herz

Mit diesen Fotos sucht das Polizeipräsidium Mittelfranken nach den zwei tatverdächtigen Männern. © Polizeipräsidium Mittelfranken / Merkur-Collage

Im Dezember 2022 war es in Nürnberg zu einem Angriff mit einer abgebrochenen Glasflasche gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen – mit Fotos der Verdächtigen.

Nürnberg – Am 17. Dezember hatte sich vor einem Nürnberger Imbissstand eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen drei Männern zu einer gefährlichen Attacke mit einer abgebrochenen Glasflasche auf einen 33-jährigen Mann entwickelt. Seitdem sucht die Polizei Mittelfranken nach zwei tatverdächtigen Männern – bislang ohne Ergebnis. Daher wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

Laut Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch, 7. Juni, gerieten drei Männer „gegen 04:00 Uhr in der Früh vor einem Imbiss in der Königstraße (zwischen Luitpoldstraße und Klaragasse) zunächst in einen verbalen Streit“, aus dem sich dann eine Handgreiflichkeit entwickelte. Dabei ging einer der zwei gesuchten Männer „mutmaßlich mit einer abgebrochenen Glasflasche auf den 33-Jährigen los und verletzte ihn hierbei unter anderem am Hals“, schreibt die Polizei.

In Folge des Angriffs musste das 33-jährige Opfer ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die zwei unbekannten Männer rannten im Anschluss an den Vorfall in Richtung Hauptbahnhof davon. Sofort leitete die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte umfangreiche Ermittlungen ein und konnte dank genauer Zeugenbeschreibungen Videos von Überwachungskameras am Hauptbahnhof sicherstellen, die die zwei Männer wohl zeigen. Mit Fotos aus diesen Clips wenden sich die Beamten nun an die Bevölkerung, um die Tatverdächtigen zu finden.

Polizei sucht Tatverdächtige aus Nürnberg anhand von Fotos

Mithilfe der Fotos sowie genauerer Personenbeschreibungen bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise zu den zwei Männern. Sie werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: Etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Kurze, schwarze Haare, trug einen 3-Tage-Bart.

Bekleidet mit einer auffälligen hellen Lederjacke mit Stoff-/Pelzkragen.

Etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Kurze, schwarze Haare, trug einen 3-Tage-Bart. Bekleidet mit einer auffälligen hellen Lederjacke mit Stoff-/Pelzkragen. Tatverdächtiger 2: Etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Kurze, schwarze Haare.

Bekleidet mit einer schwarzen Oberbekleidung und einer dunklen Jeans.

Wer Hinweise zu den Männern hat, solle sich unter der Telefonnummer (09 11) 2 11 26 11 5 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte melden. (fhz)

