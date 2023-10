Technische Komplikationen nach dem Start: Flugzeug muss auf dem Weg nach Nürnberg zwischenlanden

Von: Frederic Rist

Am Sonntagabend sollte ein Corendon-Flug von Fuerteventura planmäßig in Nürnberg landen. Unerwartet kam es jedoch zu einer Zwischenlandung an einem ganz anderen Ort.

Nürnberg - Ein Flugzeug der Corendon Airlines Europe musste am Abend des 15. Oktober auf seiner geplanten Route von Fuerteventura nach Nürnberg unerwartet in Barcelona einen Zwischenstopp einlegen. Dies bestätigten die Fluglotsen von Katalonien auf ihrem offiziellen X-Account (ehemals Twitter).

Auf dem Weg nach Nürnberg musste eine Maschine der Corendon Airlines Europe in Barcelona zwischenlanden. © IMAGO/Nicolas Economou

Technischer Defekt an einem Generator: Corendon-Flugzeug muss außerplanmäßig in Barcelona zwischenlanden

Nach Angaben der Fuerteventura Zeitung startete das Flugzeug um 18.58 Uhr Ortszeit (eine Stunde Zeitverschiebung zu Deutschland) vom Flughafen Fuerteventura in der Hauptstadt Puerto del Rosario. Nach dem ursprünglichen Flugplan hätte die Maschine rund fünf Stunden später, gegen 0.05 Uhr, in Nürnberg landen sollen. Gegen 22.45 Uhr musste der Ferienflieger jedoch eine außerplanmäßige Zwischenlandung in Barcelona einlegen. Vor einigen Monaten musste ein Condor-Flug nach Fuertenventura wegen technischer Probleme umkehren.

Nach Informationen der Inselzeitung scheint ein technischer Defekt an einem Generator für den Zwischenstopp verantwortlich zu sein. Die Zeitung weist jedoch darauf hin, dass diese Information noch nicht öffentlich bestätigt wurde. Die Zwischenlandung wird demnach als Sicherheitsmaßnahme angesehen.

Bei der Ankunft in Barcelona wurde das Flugzeug von der örtlichen Feuerwehr in der Nähe der Landebahn erwartet. Glücklicherweise verlief die Landung nach Angaben der Fluglotsen „relativ normal“. Unmittelbar danach wurde das Flugzeug zu einem Abstellplatz außerhalb des regulären Betriebsgeländes gebracht.

