Wetter-Vorhersage für Bayern: Meteorologe staunt über „Temperatur-Anomalie“

Von: Felix Herz

Teilen

Das Wetter in Bayern lässt Ausflugs-Freunde weiter frohlocken. Zumindest in den nächsten Tagen bleibt es noch ungewohnt warm im Freistaat.

München – Seit dem wärmsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen macht der Oktober derzeit Anstalten, ebenfalls einen neuen Rekord aufzustellen. So erklärt Dominik Jung im aktuellen Wetter-Video von wetternet auf YouTube, dass zumindest bis jetzt der Oktober der wärmste Oktober ist seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ist. Doch was heißt das, wie geht es konkret nun weiter?

Wetter in Bayern weiter spätsommerlich: Meteorologe spricht von „Temperatur-Anomalie“

Eingangs des aktuellen Wetter-Videos erklärt der wetternet-Meteorologe Dominik Jung beim Blick auf die Wetterkarte vom Montag, 9. Oktober, dass diese eine „Temperatur-Anomalie“ zeige. Denn: „Es ist zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, staunt Jung, während er auf den Südwesten Deutschlands zeigt – den Farben der Karte nach gilt dies aber mindestens auch für weite Teile Bayerns, vor allem für den Südwesten des Freistaats.

Mit dem Vierbeiner raus in die Natur – vom Wetter her steht dem auch im Oktober nichts im Wege! Zumindest, wenn es nach der aktuellen Vorhersage von Dominik Jung bei wetternet geht. (Symbolbild) © Wirestock / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Das Wetter setzt seinen derzeitigen Kurs also ungebremst fort: Nach dem wärmsten September in Deutschland und auf der ganzen Welt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880, ist momentan auch der Oktober auf Kurs, zum wärmsten Oktober zu werden. Aber: Ein Temperatursturz zeichnet sich langsam ab.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Konkrete Wetter-Vorhersage für Bayern: Erst warm – dann der Temperatursturz?

Zumindest bis Ende der aktuellen Woche bleibt es in Bayern weitgehend warm – das zeigt die aktuelle wetternet-Vorhersage, in der es um die Tageshöchstwerte Bayerns geht:

Montag, 9. Oktober : Stark bewölkt, 24 Grad (Süden rund um München), 23 Grad (Norden rund um Nürnberg)

: Stark bewölkt, 24 Grad (Süden rund um München), 23 Grad (Norden rund um Nürnberg) Dienstag, 10. Oktober : Bewölkt mit Sonne, 23 Grad (Süden), 24 Grad (Norden)

: Bewölkt mit Sonne, 23 Grad (Süden), 24 Grad (Norden) Mittwoch, 11. Oktober : Leicht bewölkt, 26 Grad (Süden), 26 Grad (Norden)

: Leicht bewölkt, 26 Grad (Süden), 26 Grad (Norden) Donnerstag, 12. Oktober : Regnerisch, 22 Grad (Süden), 17 Grad (Norden)

: Regnerisch, 22 Grad (Süden), 17 Grad (Norden) Freitag, 13. Oktober : Leicht bewölkt, 25 Grad (Süden), 25 Grad (Norden)

: Leicht bewölkt, 25 Grad (Süden), 25 Grad (Norden) Samstag, 14. Oktober : Bewölkt mit Sonne, 22 Grad (Süden), 22 Grad (Norden)

: Bewölkt mit Sonne, 22 Grad (Süden), 22 Grad (Norden) Sonntag, 15. Oktober: Bewölkt und regnerisch, 15 Grad (Süden), 15 Grad (Norden)

Bis einschließlich Samstag erwartet Dominik Jung also Temperaturen meist zwischen 20 und 25 Grad in ganz Bayern. Doch wie geht es weiter? Schon in der Liste oben ist zu sehen, dass es am Sonntag recht rapide bergab gehen könnte mit den Temperaturen.

Darauf deutet laut Jung zumindest auch die Ensemble-Prognose für den Süden Deutschlands bis zum 24. Oktober hin. Doch genau lässt sich das aktuell wohl nicht vorhersagen: „Es wird kühler, aber wie viel kühler wird es werden? Und wird es wieder wärmer werden? Es ist total unsicher, ab dem 15. Oktober.“ Ab und zu gebe es außerdem noch ein paar Regensignale. Eins scheint somit aber sicher: Noch dürfen sich die Menschen in Bayern über eine weitere, spätsommerlich warme und weitgehend trockene Woche freuen. (fhz)

Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Die besten Webcam-Bilder Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.