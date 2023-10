Terror-Aufruf der Hamas: „Tag des Zorns“ auch in Bayern – das ist die aktuelle Gefahrenlage im Freistaat

Von: Felix Herz

Der Hamas-Aufruf zum „Tag des Zorns“ sorgt auch in Bayern für Unruhe. Es kam bereits zu Zwischenfällen. Die Polizei ist alarmiert.

Nürnberg – Während sich in Israel zunehmend die Anzeichen verdichten, dass es bald zu einer Bodenoffensive im Gazastreifen kommt, ruft die Hamas Muslime weltweit dazu auf, sich am Krieg gegen Israel zu beteiligen. Im Rahmen eines sogenannten „Tag des Zorns“ soll eine „Botschaft der Wut“ verbreitet werden, heißt es in den sozialen Medien.

Ist auch das jüdische Leben in Bayern gefährdet? Schwer zu sagen. Doch Zwischenfälle gab es bereits, das Innenministerium gab auf Nachfrage unserer Redaktion die Linie vor. Wie sieht es vonseiten der Polizeipräsidien in Bayern aus?

Lage bisher weitgehend ruhig – „Sensibilität“ und Schutzmaßnahmen erhöht

Generell ist festzuhalten, dass die Lage in Bayern in Bezug auf den Israel-Krieg bisher weitgehend ruhig bleibt. Doch es gab bereits den ein oder anderen Zwischenfall. Hier eine Übersicht zur Lage in einigen Regierungsbezirken, auf Basis von Nachfragen unserer Redaktion:

Unterfranken : Bisher sind hier keine „einschlägigen Taten“ bekannt, die „Sensibilität“ ist aber erhöht. Dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken zufolge befindet man sich im engen Austausch mit den anderen Behörden, auch über die Landesgrenze hinaus. Die Schutzmaßnahmen, insbesondere rund um jüdische Einrichtungen, wurden der „aktuellen Erkenntnislage entsprechend angepasst“.

: Bisher sind hier keine „einschlägigen Taten“ bekannt, die „Sensibilität“ ist aber erhöht. Dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken zufolge befindet man sich im engen Austausch mit den anderen Behörden, auch über die Landesgrenze hinaus. Die Schutzmaßnahmen, insbesondere rund um jüdische Einrichtungen, wurden der „aktuellen Erkenntnislage entsprechend angepasst“. Oberfranken : In Oberfranken sind bereits einige Zwischenfälle, die im direkten Zusammenhang mit dem Krieg in Israel stehen, bekannt. Am Mittwochabend, 11. Oktober, wollten Unbekannte die Israel-Fahne eines 25-Jährigen, der sich auf dem Nach-Hause-Weg befand, stehlen. Nach einer längeren Flucht konnte er unverletzt fliehen. In Coburg wurden mehrere Objekte mit pro-palästinensischen Botschaften beschmiert. In Bamberg hat ein Unbekannter eine Israel-Flagge beschmutzt und in den Müll geworfen. Konkrete Angriffe gab es aber noch keine – „Wir passen auf“, teilte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mit, und gab an, dass die Schutzmaßnahmen der aktuellen Einschätzung entsprechend angepasst und die Präsenz von Polizeikräften erhöht wurde. In Forchheim und in Bayreuth finden zudem noch am Freitagabend, 13. Oktober, Mahnwachen für die Opfer Israels statt – sie werden „entsprechend polizeilich“ betreut.

: In Oberfranken sind bereits einige Zwischenfälle, die im direkten Zusammenhang mit dem Krieg in Israel stehen, bekannt. Am Mittwochabend, 11. Oktober, wollten Unbekannte die Israel-Fahne eines 25-Jährigen, der sich auf dem Nach-Hause-Weg befand, stehlen. Nach einer längeren Flucht konnte er unverletzt fliehen. In Coburg wurden mehrere Objekte mit pro-palästinensischen Botschaften beschmiert. In Bamberg hat ein Unbekannter eine Israel-Flagge beschmutzt und in den Müll geworfen. Konkrete Angriffe gab es aber noch keine – „Wir passen auf“, teilte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mit, und gab an, dass die Schutzmaßnahmen der aktuellen Einschätzung entsprechend angepasst und die Präsenz von Polizeikräften erhöht wurde. In Forchheim und in Bayreuth finden zudem noch am Freitagabend, 13. Oktober, Mahnwachen für die Opfer Israels statt – sie werden „entsprechend polizeilich“ betreut. Mittelfranken : Auch in Mittelfranken, insbesondere in Nürnberg, wurden die Schutzmaßnahmen von Einrichtungen jüdischen Lebens erhöht. Zudem verzeichnet die Polizei seit dem Wochenende verschiedene Zwischenfälle mit Bezug auf den Krieg – unter anderem Billigung von Straftaten und Volksverhetzung. Versammlungen sind derzeit nicht angemeldet, man bleibt aber auch hier wachsam und ist mit erhöhter Präsenz bereit.

: Auch in Mittelfranken, insbesondere in Nürnberg, wurden die Schutzmaßnahmen von Einrichtungen jüdischen Lebens erhöht. Zudem verzeichnet die Polizei seit dem Wochenende verschiedene Zwischenfälle mit Bezug auf den Krieg – unter anderem Billigung von Straftaten und Volksverhetzung. Versammlungen sind derzeit nicht angemeldet, man bleibt aber auch hier wachsam und ist mit erhöhter Präsenz bereit. Schwaben : Dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist es dort bisher sehr ruhig, Zwischenfälle sind keine bekannt und derzeit sind auch – nach Kenntnisstand der Polizei – keine Versammlungen angemeldet. „Es gibt keine konkrete Bedrohung“, heißt es, aber eine „erhöhte abstrakte Gefahr“. Daher sei man, „wie alle anderen auch“ in einer laufenden Gefährdungsanalyse, nach der man Schutzmaßnahmen und Polizeipräsenz bereits entsprechend erhöht hat.

: Dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist es dort bisher sehr ruhig, Zwischenfälle sind keine bekannt und derzeit sind auch – nach Kenntnisstand der Polizei – keine Versammlungen angemeldet. „Es gibt keine konkrete Bedrohung“, heißt es, aber eine „erhöhte abstrakte Gefahr“. Daher sei man, „wie alle anderen auch“ in einer laufenden Gefährdungsanalyse, nach der man Schutzmaßnahmen und Polizeipräsenz bereits entsprechend erhöht hat. Oberbayern: In München wurde am Freitag eine pro-palästinensische Versammlung untersagt, das jüdische Museum gab zudem bekannt, bei der langen Nacht der Museen am Samstag, 14. Oktober, geschlossen zu bleiben. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Die Hamas hat Muslime weltweit dazu aufgerufen, sich am Krieg gegen Israel zu beteiligen. Folgen hat dies auch für Bayern – und die hierzulande lebenden Juden. © picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Kurzfristige Versammlungen möglich – Keine detaillierteren Aussagen

Aus ermittlungstaktischen Gründen und zur Vorsicht sind genauere Angaben der Polizei bezüglich Schutzmaßnahmen und erhöhter polizeilicher Präsenz an bestimmten Orten und Einrichtungen nicht möglich, das teilten die Pressesprecher der Polizeipräsidien unisono mit. Und wiesen auch darauf hin, dass Versammlungen auch recht kurzfristig angemeldet werden können und es möglich ist, dass diverse Zwischenfälle erst nachträglich gemeldet werden. Vieles hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt – wo jetzt aber sogar ein Flächenbrand droht. (fhz)

