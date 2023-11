Studie zeigt: Hier lebt es sich in Bayern am günstigsten

Von: Sabrina Proske

Eine Studie untersucht die Lebenserhaltungskosten in Deutschland. Nirgends in der Republik ist die Spanne zwischen dem teuersten und dem günstigsten Landkreis so hoch wie in Bayern.

München - 24 Millionen Daten sammelten die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) über die letzten drei Jahre. Dabei fanden sie heraus, was eigentlich jeder weiß, der in Bayern lebt: Der Freistaat ist verdammt teuer! Vor allem die Landeshauptstadt München ist die mit Abstand teuerste Gegend der Bundesrepublik. Doch mit der Studie kann man dieses diffuse Gefühl nun erstmals auch beziffern.

Eine Studie zeigt, wo es sich am teuersten lebt - und wo am günstigsten (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Anhand eines Preisindexes, der Wohn- und Lebenshaltungskosten wie Miete, Strom, Gas und Lebensmittel für alle 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland transparent automatisiert verglich, gelang den Forschern ein Durchbruch. Die Erkenntnisse sollen nun direkt in die Regionalpolitik einfließen.

Bundesland der Extreme: Die Städte München und Wunsiedel

Laut der Studie sind in keinem anderen Bundesland die regionalen Unterschiede der Lebenshaltungskosten so groß wie in Bayern. Während München die mit Abstand teuerste Gegend der Bundesrepublik ist, liegt die Stadt Wunsiedel auf Rang sechs der billigsten deutschen Landkreise. Das Leben in München ist demnach um fast 38% teurer als im oberfränkischen Landkreis und dem Ort Wunsiedel.

Die teuersten bayerischen Gegenden

Die Landkreise München, Starnberg, Fürstenfeldbruck, Ebersberg und Dachau, sind die teuersten bayerischen Gegenden hinter der Landeshauptstadt. Sie liegen zwischen 16,7 und 10,1 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt und kosten umgerechnet ein Viertel mehr.

Die günstigsten bayerischen Landkreise

Die am wenigsten teuren Landkreise in Bayern ziehen sich optisch wie eine Kette am östlichen und nördlichen Rand des Freistaats entlang und liegen zwischen Freyung-Grafenau und Bad Kissingen. Die Lebenserhaltungskosten in den Landkreisen liegen alle durchschnittlich 10 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Oberbayern am teuersten, Oberfranken weitaus günstiger

Nach Regierungsbezirken betrachtet, ist Oberbayern der teuerste. 21 der 23 oberbayerischen Städte und Landkreise liegen über dem Bundesdurchschnitt, nur Altötting und Mühldorf darunter. Auch in Mittelfranken überwiegen die teureren Landkreise und Städte. Sieben von zwölf liegen dort über dem Schnitt, mit Erlangen an der Spitze. In Schwaben sind es neun von 14, mit Augsburg als teuerster Stadt des Regierungsbezirks.

In den restlichen Regierungsbezirken liegen jeweils nur zwei von zehn bis 13 Städten und Landkreisen über dem Bundesdurchschnitt: In Niederbayern sind das Landshut und Passau, in Unterfranken Würzburg und Aschaffenburg. In der Oberpfalz übertreffen Regensburg Stadt und Landkreis den Schnitt und in Oberfranken Bamberg und Bayreuth.

Wohnen macht den Unterschied

Entscheidender Treiber für die Kostenunterschiede ist der Untersuchung zufolge das Wohnen. Hier gibt es zwischen den einzelnen Regionen die größten Abweichungen. IW-Studienautor Christoph Schröder fordert die Politik auf, genau dort was zu tun, denn das Leben muss bezahlbar bleiben, so Schröder. „Es wäre hilfreich, die Nachfrage nach Wohnungen ins Umland umzuleiten, beispielsweise durch eine bessere Infrastruktur. Damit an den Orten, an denen Wohnungen fehlen, mehr und billiger gebaut wird, sollten Nachverdichtung, Neubau und die Baulandplanung einfacher werden“, heißt es in dem offiziellen Bericht von IW-Consulting.

