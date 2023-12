„Diese Thermen kennst du noch nicht“: Paradiesische Auswahl in Bayern – Geheimtipps im Video

Von: Felix Herz

Der offizielle TikTok-Account des Reiselands Bayern veröffentlichte ein Clip zu Thermen in Bayern, die nicht jeder kennt. Die User feierten die Tipps. © Screenshot Bayern / TikTok

Im Winter sehnen sich die Menschen nach wohlig warmer Entspannung. Thermen bieten genau das. Der Tourismus-Account von Bayern hat nun einige vorgestellt.

München – Draußen klirrende Kälte bei Minustemperaturen, Schneematsch, Regen – drinnen erholsame Hitze in einer Sauna oder wohlige Wärme in einem Schwimmbecken. Das versprechen Thermalbäder, die vor allem im Winter viele Besucher anziehen. Das wohl bekannteste im Freistaat ist die Therme Erding nordöstlich von München. Sie gilt als die größte Therme der Welt, wartet auf mit einer gigantischen Saunalandschaft sowie einem umfangreichen Rutschen- und Badeparadies. Doch in Bayern gibt es noch andere Thermen, deren Besuch sich ebenfalls lohnt. Der Tourismus-Account des Freistaats auf TikTok hat nun ein paar davon vorgestellt.

Thermen-Tipps vom Bayern-Account: Der meistgeklickte Clip

Auf TikTok lud „Bayern – Offizieller Account des Reiselands Bayern“ Anfang Oktober einen kurzen Videoclip hoch, in dem einige unbekanntere, aber tolle Thermen im Freistaat vorgestellt werden. Mit knapp 800.000 Klicks ist es das bisher erfolgreichste Video des Accounts. Dabei ist das Video recht schlicht gehalten: Los geht es mit der Teaser-Formulierung „Diese Thermen in Bayern kennst du noch nicht!“ Dann folgen auch schon die fünf Thermen. Nachfolgend stellen wir Sie Ihnen genauer vor.

Europa Therme Bad Füssing: Rundum-Sorglos-Paket in Niederbayern

Den Anfang in dem Video macht die Europa Therme Bad Füssing, ganz im Osten des Freistaats. Das großflächige Wellness-Center hat alles, was das Thermen-Herz begehrt: eine umfangreiche Saunalandschaft, Innen- und Außenbecken sowie diverse Massage-Angebote. Auf der interaktiven Website des Thermalbads kann man sich den gesamten Komplex genauer anschauen.

Name: Europa Therme Bad Füssing Adresse: Kurallee 23 D; 94072 Bad Füssing Öffnungszeiten Thermalerlebnisbad: Mo., Mi., Fr.: 7-22 Uhr; Di., Do., Sa. & So.: 7-19 Uhr Eintrittspreise Thermalbad Tageskarte: 5 Stunden: 18 Euro – Tageskarte: 22 Euro Eintrittspreise Thermalbad & Sauna Tageskarte: Tageskarte: 30 Euro

Die Europa Therme Bad Füssing in Niederbayern lockt mit einer großflächigen Bade- und Saunalandschaft. © IMAGO/imageBROKER/Wolfgang Weinhäupl

Die RupertusTherme in Bad Reichenhall – mit echter AlpenSole

In Bad Reichenhall, Berchtesgadener Land, steht die RupertusTherme. Dabei handelt es sich um ein Solebad, also ein Bad, dessen Wasser einen hohen Salzgehalt aufweist und damit auch für verschiedene therapeutische Zwecke verwendet wird. Die RupertusTherme darf sich dabei sogar mit einem besonderen Prädikat schmücken: Beim Salz im Badewasser handelt es sich um echte AlpenSole / AlpenSalz.

„Seit 250 Millionen Jahren ruht es im Inneren der Berge und tritt in Bad Reichenhall ganz natürlich zutage, in flüssiger Form, als AlpenSole. Von der Saline wird sie direkt ins Solebad RupertusTherme geleitet und auf die Aktiv-, die Liegebecken und die Dampfbäder verteilt“, heißt es dazu auf der Website. Der hohe Mineraliengehalt sorgt für entspannte Muskeln, gepflegte Haut und ein gestärktes Immunsystem.

Name: RupertusTherme Bad Reichenhall Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 21 D; 83435 Bad Reichenhall Öffnungszeiten: Täglich: 10 - 22 Uhr; Ausnahmen an Feiertagen Preise Thermenlandschaft: 2h: 22,50 Euro; 4h: 28,50 Euro; Tageskarte: 34,50 Euro Preise Saunalandschaft (inklusive Thermenlandschaft): 2h: 30,50 Euro; 4h: 36,50 Euro; Tageskarte: 42,50 Euro

Die RupertusTherme in Bad Reichenhall, Berchtesgadener Land, begeistert ihre Besucher mit echtem AlpenSalz. © RupertusTherme Bad Reichenhall

KissSalis Therme Bad Kissingen: Heilwasser auf 7.000 Quadratmetern

Auch die KissSalis Therme in Bad Kissingen im Norden von Bayern schafft es in die Aufzählung des Bayern-TikTok-Accounts. Und das mit gutem Grund: Auf einer weitläufigen Betriebsfläche von rund 8.000 Quadratmetern dürfen Besucher in der Saunalandschaft entspannen oder die vielen Innen- und Außenbecken im Thermalbad erkunden. Das Wasser weist dabei eine besondere Qualität auf: Alle Pools sind mit Bad Kissinger Heilwasser aus dem Schönbornsprudel befüllt.

Name: KissSalis Therme Bad Kissingen Adresse: Heiligenfelder Allee 16, 97688 Bad Kissingen Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 9-22 Uhr; Freitag & Samstag: 9-24 Uhr Eintrittspreise Therme: 2h: 17,00 Euro; 3h: 21,00 Euro; 4: 25,00 Euro; Tageskarte 33,00: Euro Kombipreise Therme & Sauna: 2h: 21,00 Euro; 3h: 25,00 Euro; 4: 29,00 Euro; Tageskarte 37,00: Euro

Im Rahmen des 33. Kissinger Sommers wurde sogar ein Konzert in der Therme „KissSalis“ in Bad Kissingen aufgeführt. © picture alliance/dpa | Matthias Merz

Therme Bad Aibling: Die „Reise durch verschiedene Welten“ – auf mehr als 10.000 Quadratmetern

Auch die Therme Bad Aibling wartet mit einer Thermen- und Saunalandschaft auf. Und die kann sich sehen lassen: Auf laut Website 11.335 Quadratmetern dürfen sich Besucher auf eine „Reise durch verschiedene Welten“ freuen. Hervorgehoben wird dabei unter anderem die besondere Architektur, die gemeinsam mit sich abwechselnden Klängen, Düften und Lichtern für tolle Erlebnisse sorgt.

Name: Therme Bad Aibling Adresse: Lindenstrasse 32; 83043 Bad Aibling Öffnungszeiten Thermenlandschaft: Mo.-Do.: 10-22 Uhr; Fr.: 10-22.30 Uhr; Sa.: 9.30-22.30 Uhr; So.: 9.30 - 22 Uhr Öffnungszeiten Saunalandschaft: Mo.-Do.: 10-22 Uhr; Fr.: 10-22.30 Uhr; Sa.: 9.30-22.30 Uhr; So.: 9.30 - 22 Uhr Eintrittspreise Therme: 4 Stunden: 24 Euro; Tageskarte: 29 Euro (Aufpreis Sauna: 5 Euro) Eintrittspreise Sauna: 4 Stunden: 24 Euro; Tageskarte: 29 Euro (Aufpreis Therme: 5 Euro)

Therme Bad Wörishofen: Ausflug in die Allgäu-Südsee

Zum Abschluss zeigt der TikTok-Clip noch die Therme Bad Wörishofen im Unterallgäu. Das Thermenparadies bietet den Besuchern unvergleichlichen Urlaubsflair, sei es mit den abwechslungsreich gestalteten Saunen, dem türkisblauen Wasser in den viele Becken oder den exotischen Themenlandschaften auf der gesamten Fläche der Therme. Für Pärchen bieten die Wohlfühl-Inseln auf der Panorama-Lounge ein besonderes Schmankerl.

Name: Therme Bad Wörishofen Adresse: Thermenallee 1; 86825 Bad Wörishofen Öffnungszeiten: Mo.-Mi.: 10-22 Uhr; Do.-Fr.: 10-23 Uhr; Sa.: 9-24 Uhr; So.: 9-22 Uhr Preise Thermenparadies: 2h: 21 Euro; 4h: 29 Euro; Tageskarte: 44 Euro Preise Therme & Vitalbad: 2h: 26 Euro; 4h: 34 Euro; Tageskarte: 49 Euro; Sauna-Zuschlag: 5 Euro Preis-Aufschlag: Sonn- und Feiertage: +3 Euro

Die Therme Bad Wörishofen überzeugt mit Südsee-Flair. Palmen und Saunen in abwechslungsreicher Architektur lassen die Besucher in den Urlaub reisen – und doch im charmanten Allgäu bleiben. © THERME Bad Wörishofen

