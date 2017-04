Ticker: Schnee und Frost - Das Schmuddelwetter hält an

München - Der Winter hat Bayern auch am Donnerstag im Griff. In der Nacht sanken die Temperaturen bis auf den Gefrierpunkt. Es ist sogar mit einer geschlossenen Schneedecke zu rechnen.

+++ Und weil es mit den Wetterkapriolen in diesen Tagen noch nicht reicht, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Unwetterwarnung herausgegeben.

+++ Und täglich grüßt das Murmeltier: Leider können die Meteorologen auch heute keine Besserung in Sachen Wetter berichten. Der Winter hat den Freistaat weiter im Griff. Im südlichen Allgäu herrschten laut Wetterdienst Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch kräftigen Schneefall gab es wieder.

Autofahrer haben sich auf das Winter-Comeback eingestellt

Für den Tag rechnete der DWD oberhalb von 700 Metern weiterhin mit Schneefällen - und in ganz Bayern mit kräftigem Regen. In Niederbayern könnten bis zu 30 Liter pro Quadratmetern fallen, hieß es. Bayerns Autofahrer hatten sich auf den Winter im Frühling eingestellt. Die Polizei meldete zunächst keine Unfälle wegen Glätte auf den Straßen im Freistaat. „Der Verkehr läuft“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Bis zum Freitag bleibt es laut DWD winterlich. „Eine geschlossene Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern in München ist möglich“, sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstagmorgen. Das könnte auch den Flughafen treffen.

Der erneute Wintereinbruch in Bayern hat auch am Mittwoch zu einigen Unfällen geführt.

dpa/ Johannes Heininger