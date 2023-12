Tiere von Wintereinbruch überrascht: „Seltenes Phänomen“ zeigt sich nach heftigem Schneefall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Aus Bayern wurden nach den heftigen Schneefällen besondere Beobachtungen gemeldet - denn auch die Tierwelt war davon offenbar überrascht worden.

München - Der frühe und teils heftige Wintereinbruch in großen Teilen Bayerns hat auch viele Vögel überrascht. Für Aufmerksamkeit sorgten aktuell etwa Trupps von Weißstörchen im Schnee. Das teilte Angelika Nelson vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) am Montag, 4. Dezember, im mittelfränkischen Hilpoltstein mit.

„Seltenes Phänomen“ nach Wintereinbruch in Bayern

Eine besondere Beobachtung wurde aus der Region Nördlingen in Schwaben gemeldet: Ein Schwarzstorch hat sich einer Gruppe bekannter Weißstörche angeschlossen. „Dass einzelne Schwarzstörche den Winter in Bayern verbringen, ist ein bisher seltenes Phänomen“, sagte die LBV-Storchenexpertin Oda Wieding.

Der Herbst war in diesem Jahr besonders mild - eine Entwicklung, die sich im Zuge der Klimakrise seit Jahren abzeichnet. Daher versuchen immer mehr Vogelarten, in Bayern zu überwintern, oder sie verschieben ihre Reise in den Süden. „Damit gehen sie aber auch ein gewisses Risiko ein“, sagte Nelson. Der heftige Schneefall erschwert den Tieren die Futtersuche. Es ist jedoch normal und ein Indikator für eine gesunde Natur, dass Tiere Risiken auf sich nehmen, um potenzielle Vorteile zu erlangen. „Ein paar schneereiche Tage sollten für die meisten Vögel noch kein Problem darstellen.“

Nach Wintereinbruch: Vögel mit Futterhäuschen unterstützen

Wer den Vögeln dennoch Unterstützung bieten möchte, kann laut LBV beispielsweise ein Futterhäuschen im Garten errichten. Dies kommt insbesondere körnerfressenden Vogelarten wie Kleibern und Meisen zugute. (kam/dpa)

