„Amphibien vom Aussterben bedroht“: TV-Star engagiert sich - Prominenter Besuch im Tiergarten

Von: Katarina Amtmann

Willi Weitzel stellt in Nürnberg seinen Film „Willi und die Wunderkröte“ vor. © IMAGO/YAY Images/Hoffmann(Collage-merkur.de)

Willi Weitzel besucht den Tiergarten Nürnberg. Der TV-Moderator stellt seinen neuen Film vor, der Tiergarten rückt für diesen Tag Amphibien in den Fokus.

Nürnberg - Im Tiergarten Nürnberg hat sich prominenter Besuch angekündigt. Moderator Willi Weitzel stellt seinen neuen Kinofilm „Willi und die Wunderkröte“ vor. Dafür kommt er am Sonntag, 8. Mai, in den Nürnberger Tiergartens.

Tiergarten Nürnberg: TV-Moderator Willi Weitzel vor Ort

Aus diesem Grund rückt der Tiergarten an dem Tag die Amphibien in den Vordergrund. Vor dem ehemaligen Delfinarium zeigt das Team der Zoopädagogik an einem Infostand „heimische Amphibienarten, erklärt deren Bedeutung für die Ökosysteme und geht auf die Bedrohung sowie den Schutz der Tiere ein“, so der Tiergarten in einer Pressemitteilung.

Willi Weitzel im Tiergarten Nürnberg Infostand ist zwischen 10.30 und 14 Uhr aufgebaut Direkt vor dem Eingang des ehemaligen Delfinariums Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr: Willi Weitzel ist vor Ort, gibt Autogramme, steht für Fotos zur Verfügung und beantwortet Fragen Vor Ort und auf den Social-Media-Kanälen des Tiergartens gibt es Karten für den Kinofilm zu gewinnen

Das sonnige Wetter in diesen Tagen könnte viele Menschen in den Zoo locken. Gelten dort noch Corona-Regeln? Der Tiergarten Nürnberg klärt auf.

Tiergarten Nürnberg: Amphibien vom Aussterben bedroht

Wie der Tiergarten berichtet, nimmt die Gefährdung der Amphibien weltweit zu. „Ein Drittel aller bekannten Arten ist inzwischen vom Aussterben bedroht. Amphibien waren die Pioniere des Landlebens und existierten bereits vor den Dinosauriern. Nun machen ihnen die Folgen des Klimawandels, der Globalisierung und des Bevölkerungswachstums zu schaffen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Erhaltungszuchtprogramme würden ebenso wie Bildung und Forschung deshalb immer wichtiger für den Erhalt einzelner Arten und letztlich der ganzen Tierklasse. Der Nürnberger Tiergarten engagiert sich für Amphibien, wie zum Beispiel für den Schutz heimischer Feuersalamander.

Willi will‘s wissen: Willi Weitzel, die Wunderkröte und der Ferrari-Frosch

Tiergarten Nürnberg: Quarantäne- und Zuchtstation für Feuersalamander

„Die wildlebende Population in der Region wird von der für sie tödlichen Pilzerkrankung Bsal bedroht. Der Tiergarten baut deshalb aktuell eine Quarantäne- und Zuchtstation für Feuersalamander“, heißt es weiter. Im Rahmen eines großen Gemeinschaftsprojekts unter Einbeziehung privater Tierhalter und mehrerer Universitäten soll so eine Erhaltungszucht in menschlicher Obhut für diese Tierart entstehen.

TV-Star Willi Weitzel im Tiergarten Nürnberg

In seinem Kinofilm „Willi und die Wunderkröte“ begibt sich der TV-Moderator - unter anderem bekannt aus der BR-Sendung „Willi will‘s wissen“ - auf eine Reise durch Ägypten, Bolivien und Panama, um die Lebensräume von Fröschen zu erforschen. „Dazu angestiftet hat ihn seine 11-jährige Nachbarin Luna, die um den Froschteich in ihrem Dorf kämpft“, heißt es in der Pressemitteilung. Es geht um Naturschutz, Nachhaltigkeit und die Kraft gemeinschaftlichen Handelns. Der Film entstand in enger Zusammenarbeit mit Frogs & Friends e. V., einem gemeinnützigen Verein, der sich für Amphibien einsetzt. (kam)