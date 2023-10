Inflation trifft auch Nürnberger Tiergarten: Preiserhöhung bahnt sich an – Doch Kritiker blockieren

Von: Anna Liebelt

Auch die Tiergärten bleiben von der Inflation nicht verschont. In einigen Teilen Bayerns wollen Zoos daher für das kommende Jahr die Eintrittspreise erhöhen. Das stößt bei vielen auf Unverständnis.

Nürnberg – Ob mit den Großeltern oder der Schulklasse, für zahlreiche Kinder ist ein Ausflug in den Zoo etwas ganz Besonderes. Das zeigt sich auch in der Statistik. Über 1,1 Millionen Menschen schlenderten im vergangenen Jahr allein im Nürnberger Tiergarten entlang der Gehege von Affen, Tiger und Co. Dieses „beeindruckende Ergebnis“ vermeldet der Zoo in einer Pressemitteilung Anfang des Jahres.

Die guten Besucherzahlen und die Energiesparmaßnahmen hätten demnach dazu geführt, dass der Tiergarten das Jahr ohne Verluste abschließen konnte, heißt es von Seiten des Zoos. Damit das aber auch künftig so bleibt, will die Stadt Nürnberg nun an der Preisschraube drehen – und das gefällt nicht jedem.

Nürnberg: Stadtverwaltung will Ticketpreise für Tiergarten erhöhen

Für Besucher bedeutet das, bei einem Besuch am Schmausenbuck künftig wohl tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Entsprechende Pläne für die Preiserhöhung gibt es bei der Stadtverwaltung Nürnberg bereits, berichtet nn.de. Demnach soll der Eintritt für Erwachsene im kommenden Jahr von 18 auf 20 Euro angehoben werden. Für Kinder erhöht sich das Ticket laut dpa wohl von 8,50 auf 9,40 Euro.

Wer im nächsten Jahr einen sibirischen Tiger aus der Nähe betrachten will, muss wohl tiefer in die Tasche greifen. Zumindest in Nürnberg und Straubing erhöhen die Tierparks 2024 ihre Eintrittspreise. © imageBROKER/Helmut Meyer zur Capellen via www.imago-images.de

Entsprechend wird auch der Preis für die Familienkarten steigen, von ehemals 42 auf nun 46,50 Euro. Bei der Jahreskarte für Erwachsene zeichnet sich eine Erhöhung von knapp 10 Euro ab (94 Euro). Damit überholt die mittelfränkische Stadt mit ihren Ticketpreisen nun bereits andere Tierparks in Städten wie Frankfurt, München oder Augsburg und zieht mit dem Berliner Zoo gleich.

Nürnberger Tiergarten: Preiserhöhung der Stadt „zwingend notwendig“

Gänzlich ohne Grund sieht die Stadtverwaltung die geplante Ticketerhöhung aber nicht. Diese sei „zwingend notwendig“, um den Haushalt der Einrichtung „aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Coronajahre und des Ukrainekriegs zu konsolidieren“, heißt es im Bericht für die Stadträte, der nn.de vorliegt.

Bedeutet im Klartext: Die Preiserhöhung soll die starke finanzielle Belastung des Tiergartens durch Corona, Krieg und Inflation abfangen. Zugleich müsse auch in neue Anlagen und den Besucherservice investiert werden. Gerade die Bausubstanz aus dem Jahr 1939 habe einen hohen Instandhaltungsbedarf. Der machte sich bereits in der letzten Preiserhöhung im Jahr 2022 bemerkbar. Aber nicht nur das verändert sich im Tierpark. Auch im Eisbärengehege geht es derzeit zur Sache.

Die Eisbären Vera und Nanuq haben den Nürnberger Tiergarten verlassen. Dafür können Besucher im Tiergarten der Frankenmetropole jetzt drei junge Eisbärenweibchen sehen. © Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Nach geplanter Preiserhöhung für Nürnberger Tiergarten: Widerstand im Stadtrat

In Nürnberg zeichnet sich allerdings schon Widerstand gegen die Pläne ab. Die Fraktionen von CSU und Grüne haben ein Veto gegen den Vorschlag der Stadtverwaltung eingelegt. Wie die dpa berichtet, wünschen sich die Fraktionen eine familien- und kinderfreundliche Preisgestaltung. Laut den Forderungen einiger Stadträte soll der Eintritt für Kinder sogar auf fünf Euro gesenkt werden. Ebenso soll für die Familienkarte preislich ein Mittelmaß gefunden werden.

In Kürze will nun der Kulturausschuss darüber beraten. Eine Lösung könnte sich dabei schon abzeichnen, betont CSU-Fraktionschef Andreas Krieglstein. Mit einem „Kids Club“ des Tiergartens könne die Stadt Nürnberg jeden Monat rund 1500 Kindertickets zum vergünstigten Preis vergeben. Ein Lichtblick, angesichts der Schwierigkeiten in der fränkischen Metropole an anderer Stelle Geld einzusparen.

Preiserhöhung in Tierparks trifft nicht nur Nürnberg - auch Straubing kündigt Anhebung an

Auch wer in Straubing die Bewohner des Tiergartens sehen möchte, muss ab 2024 mehr Geld auf den Tisch legen. Ebenso wie in Nürnberg begründet die Stadt die Preiserhöhung mit etwaigen Kostensteigerungen. Diese seien mit den bisherigen Mitteln nicht mehr abzudecken. So sei das Defizit von einer Million Euro im Haushaltsjahr 2019 auf rund 1,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr gestiegen, rechnet ein Stadtsprecher der dpa vor. Für das kommende Jahr dürfte die Summe nochmals ansteigen und laut Hochrechnungen bei mehr als 1,7 Millionen Euro liegen. Auch hier sei eine Preiserhöhung für den Erhalt des Zoos zwingend notwendig.

Nach Informationen des Straubinger Tagblatts ist demnach eine Erhöhung von gut 20 Prozent geplant. So zahlen Erwachsene künftig 8,50 statt 7 Euro, Kinder 6 statt 5 Euro. Gute Nachrichten gibt es dagegen aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn: Hier müssen die Gäste erst einmal keine Preiserhöhung befürchten. Die letzte Anhebung habe es erst Anfang 2022 gegeben.

