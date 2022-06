„So klein und schon so viel Pech im Leben“: Welpe Luna sucht liebevolles Zuhause

Von: Tanja Kipke

Die kleine Luna wartet im Tierheim Amberg auf ein neues Zuhause. © Tierheim Amberg

Gerade mal ein paar Wochen von ihrer Mama weg, landete das kleine Labrador-„Mädel“ Luna im Tierheim Amberg. Die Tierschützer suchen nach einer neuen Familie.

Amberg-Sulzbach – Das Tierheim Amberg sucht nach einem neuen Zuhause für Luna. Der Welpe war gerade mal ein paar Wochen alt, als der Labrador von seiner neuen Familie ins Tierheim kam. „So klein und schon so viel Pech im Leben“, schreiben die Tierschützer in ihrem Vermittlungsaufruf. Ein Welpe sei „süß und putzig“, man müsse sich allerdings bewusst sein, dass am Anfang erstmal „Ausnahmezustand“ herrscht. Der Vierbeiner brauche viel Zeit und Aufmerksamkeit.

Name: Luna Rasse: Labrador Geschlecht: Weiblich Alter: 4 Monate

Welpe Luna sucht eine liebevolle Familie: Tierschützer stellen sie im Aufruf vor

„Labbi Mädel sucht liebevolles Zuhause“, heißt es über dem Aufruf des Tierheims. Der Welpe sei noch nicht stubenrein und könne auch nicht alleine bleiben. „Wir wünschen uns für die kleine Luna eine liebe Familie mit viel Zeit, ein Haus mit Garten, gerne könnte sie zu einem jüngeren Hund als Zweithund dazu, dies wäre eine super Orientierungshilfe für die Kleine.“

Momentan lebt Luna bei einer Pflegemama mit anderen Hunden. © Tierheim Amberg

Derzeit lebt Luna bei einer „sehr lieben“ Pflegemama mit noch anderen Labradoren. Laut Tierschützern genieße sie es sehr, im Rudel zu sein. Das Tierheim gibt hierbei zu Bedenken: „Luna ist ein Labrador, sie lebt auf großen Pfoten. Das heißt, sie bleibt nicht immer so klein.“ Interessierte sollen sich zuvor genau über die Rasse informieren.

Tierheim Amberg sucht neue Familie für Luna: Labradore sind „loyal, freundlich und intelligent“

In dem Vermittlungsaufruf weist das Tierheim daraufhin, dass sich Labradore „sehr gut als Familienhund“ eignet. „Dieser Hund ist loyal, freundlich und intelligent.“ Er zeige einen großen Arbeitswillen, keine Aggression und ist aufgeschlossen und treu. Sein Charakter würde sich vor allem durch Gutmütigkeit und Lernfähigkeit auszeichnen. Ein Jagdtrieb gehöre aber ebenso zu den typischen Eigenschaften.

„Obwohl der Labrador ein sehr ruhiges Tier ist, braucht er viel Beschäftigung.“ Es reiche nicht, hin und wieder mit ihm eine Runde um den Block zu gehen. Mindestens zwei Stunden sollte die Besitzer mit ihm am Tag Gassi gehen. Wer Interesse hat, der jungen Luna ein neues Zuhause zu schenken, kann sich beim Tierheim Amberg melden: hallo@tierheim-amberg.de. Nicht nur Luna wartet dort auf eine neue Familie, auch die Hundeopas Django und Terry wünschen sich ein neues Zuhause, nachdem sie aus schlechter Haltung gerettet wurden. (tkip)