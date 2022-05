„Ran an den Speck!“ Tierheim Nürnberg sucht neues Zuhause für Dackeldame Marina

Von: Felix Herz

Teilen

Tierheim Nürnberg: Dackeldame Marina sucht neues Zuhause © Tierheim Nürnberg

Marina ist eine etwas betagtere Dackeldame, die in einem schlimmen Zustand ins Tierheim Nürnberg kam. Jetzt braucht sie ein neues Zuhause zum Wohlfühlen.

Nürnberg – Die Dackeldame Marina hat in ihrem Leben mit vielen Hürden zu kämpfen. Schlimm sei ihr Zustand gewesen, als sie ins Tierheim Nürnberg gekommen war, steht in ihrem Profil. Trotz Abnahme sei sie noch immer schwerst übergewichtig, das Bewegen fällt der Hündin nicht leicht. Ihr vorheriger Besitzer habe sich kaum mehr um sie kümmern können, so das Tierheim.

Tierheim Nürnberg: Hundedame Marina sucht nach neuem Zuhause

Zudem habe sich im Tierheim herausgestellt, dass Marina Cushing hat. Sie muss wohl für den Rest ihres Lebens Tabletten nehmen. Ist Marina also ein trauriger Hund? Nicht im Geringsten! Dem Tierheim zufolge hat die Dackeldame ordentlich Lebensfreude, die sie gerne lautstark kundtut.

Angst hat Marina aber vor großen Hunden. In ihrem neuen Zuhause sollten also höchsten kleine und nicht zu stürmische Hunde sein, mahnt das Tierheim in Nürnberg. Zudem sind Garten oder Grünfläche sowie barrierefreies Wohnen für Marina unabdingbar. Die Diät der Hundeoma laufe laut Tierheim gut, derzeit komme Marina aber noch nicht einmal über eine Rinne und kann nicht wirklich weit laufen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Tierheim Nürnberg sucht auf Instagram: „Neues Leben“

Die Suche nach einem neuen Zuhause für Marina weitete das Tierheim Nürnberg auch auf seine Instagram-Seite aus. Dass Marina getragen zu werden nicht so berauschend finde, steht da noch. Und dass sie weiter langsam aber stetig abnehmen muss. Den Post schließt das Tierheim mit dem Aufruf: „Ran an den Speck – wer startet gemeinsam mit Marina in ein neues Leben?“

Viel Zuspruch erhält die Hundeoma auf Instagram. So schreibt eine Nutzerin: „So eine Süße findet hoffentlich schnell ein Zuhause“, und fügt noch ein Herz-Emoji hinzu. Ein solches findet man auch in weitere Kommentaren unter dem Post.

Wer Interesse hat, Marina zu adoptieren, soll sich über diesen Interessentenbogen (PDF) melden oder das Tierheim direkt kontaktieren. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.