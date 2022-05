„Wir verstehen es nicht“: Bayerisches Tierheim teilt emotionalen Facebook-Aufruf

Von: Janine Napirca

Wer schenkt den beiden Kaninchen Olivia und Igor aus dem Tierheim Nürnberg ein neues Zuhause? © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

WG gesucht: Kaninchen-Freunde Olivia und Igor wollen endlich aus dem Tierheim raus – und in ihr erstes gemeinsames Zuhause einziehen.

Nürnberg – Olivia ist das mit Abstand am längsten im Tierheim Nürnberg sitzende Kaninchen. Die Zeit, die sie bislang in der Obhut des Tierheims verbracht hat, war geprägt von Sonnen- und Schattentagen. So verlor sie innerhalb der letzten zwei Jahre beispielsweise einen Freund, hat in Rammler Igor jedoch einen Freund fürs Leben gefunden. Nun sind die beiden auf der Suche nach der ersten gemeinsamen Wohnung. Mithilfe eines Posts auf Facebook sucht das Tierheim Nürnberg eine neue Familie für die beiden Kaninchen.

Tierheim Nürnberg sucht mit emotionalem Post nach neuem Zuhause für Kaninchen

Das Kaninchen Olivia sehnt sich danach, nach zwei langen Jahren, endlich aus dem Tierheim Nürnberg auszuziehen. Mit im Gepäck – Kaninchen-Freund Igor. Denn dem Facebook-Post des Tierheims zufolge, seien Igor und Futter, das einzige, was Olivia noch Freude bereite. Zeit also für einen Tapetenwechsel! Haben Sie Platz, Zeit und Lust auf tierischen Familienzuwachs? Das Tierheim Nürnberg beschreibt die beiden Kaninchen Olivia und Igor als „sehr nett und zugänglich“ und ist ratlos, weshalb bislang keiner die Kaninchen zu sich holen wollte.

Kaninchen aus Tierheim adoptieren – Olivias Zähne müssen regelmäßig gekürzt werden

Aus Sicht des Tierheims sollte es kein Grund sein, Olivia nicht zu adoptieren, nur weil ihre Zähne alle paar Wochen gekürzt werden müssen. Warum Zähne von Kaninchen überhaupt gekürzt werden müssen? Die Zähne von Kaninchen wachsen ein Leben lang. Wenn beispielsweise beim Fressen nicht ausreichend natürlicher Abrieb stattfindet, was häufig in Käfig- oder Stallhaltung vorkommen kann, müssen die Kaninchenzähne regelmäßig gekürzt werden. Ansonsten leiden die Tiere unter Verdauungsproblemen, ungesundem Fressverhalten bis hin zum Gewichtsverlust oder gar unter Abszessen am Kiefer.

Kaninchen Olivia aus dem Tierheim Nürnberg müssen regelmäßig die Zähne gekürzt werden. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Tierheim Nürnberg: Facebook-Post wird oft geteilt und berührt Follower

Die Anteilnahme der Follower auf Facebook des Tierheim Nürnberg ist groß. Über 200 Mal wurde die Anfrage von Olivia und Igor bereits geteilt. Und dennoch wollte noch keiner den beiden Kaninchen ein neues Zuhause schenken: „Ach Gott, sie sind so süß, gab es denn gar keine Anfrage für die Häschen oder schreckt das ab, dass man regelmäßig die Zähnchen machen lassen muss?“, fragt beispielsweise eine Tierfreundin. „Es gab noch keine einzige ernste Anfrage“, bedauert das Tierheim Nürnberg.

Eine weitere Facebooknutzerin schreibt, dass sie die beiden sehr gerne adoptieren würde, wenn sie könnte: „Aber wir haben schon zwei – Wir haben ja vor kurzem einen Hasen für unser Mädel über euch gefunden.“ Bleibt zu hoffen, dass sich bald liebevolle Hände finden, die Igor und Olivia ein neues, gemütliches Heim schenken möchten. Wenn Sie den beiden ein neues Zuhause geben wollen, können Sie den Bewerbungsbogen des Tierheims ausfüllen und einschicken oder das Tierheim direkt kontaktieren. (jn)

