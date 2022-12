Nach Jahren im Tierheim: „Wer lässt ihr Weihnachtswunder wahr werden?“ – Romy und Theo suchen Zuhause

Von: Katarina Amtmann

Romy und Theo suchen endlich ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Romy und Theo sind seit Jahren im Tierheim und niemand „will ihnen ein neues Zuhause geben“, schreibt das Tierheim. Wer nimmt das Kaninchen-Duo bei sich auf?

Nürnberg - „Es ist schon die dritte Adventszeit, die Romy und Theo im Tierheim verbringen müssen“, schreibt das TierheimNürnberg zu einem Foto von den zwei Kaninchen.

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Kaninchen Romy und Theo

„Romy und Theo sind chronische Schnupfer - symptomfrei. Trotzdem will einfach niemand ihnen eine neues Zuhause geben“, zeigt sich das Tierheim in dem Facebook-Post traurig. Schon im April machten die Tierschützer mit einem Facebook-Post auf das Duo aufmerksam und schrieben, dass die Beiden so sehr ein Zuhause verdient hätten, doch keiner sie wolle.

Kaninchen Romy und Theo suchen Zuhause

„Theo ist anfangs etwas ängstlich, dann aber sehr nett. Romy kann mal zickig sein, deshalb sollten keine kleinen Kinder im neuen Zuhause leben, ansonsten ist sie aber auch lieb“, beschreibt das Tierheim den Charakter des Kaninchen-Duos. Für sie wird ein artgerechtes Zuhause in Innenhaltung gesucht.

Kaninchen Romy und Theo suchen Zuhause - „Wer lässt ihr Weihnachtswunder wahr werden?“

Die Beiden „haben nach sooo langer Zeit endlich ein eigenes Zuhause verdient!! Wer lässt ihr Weihnachtswunder wahr werden?“ fragt das Tierheim. Der Post wurde innerhalb eines Tages bereits über 130 Mal geteilt, viele Follower drücken die Daumen. (kam)

Hundeopa Jack – ein Terrier Mix – landete im Tierheim Nürnberg, weil sein Besitzer erkrankt ist. Nun fand er mit 16 Jahren ein neues Zuhause.