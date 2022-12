„Lebenserwartung begrenzt“: Katze Rosi ist schwer krank – Wer gibt ihr ein letztes Zuhause?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Katze Rosi ist schwer krank und sucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Für Katze Rosi wird dringend ein Palliativplatz gesucht. Die kranke Katze lebt derzeit im Nürnberger Tierheim. Sie ist verschmust und verfressen.

Nürnberg - „Weihnachtswunder für Rosi gesucht.“ Diese emotionale Nachricht postete das Tierheim Nürnberg am 17. Dezember auf Facebook. Für die Katze werde dringend ein Palliativplatz gesucht.

Name Rosi Rasse Europäisch Kurzhaar Geschlecht weiblich Alter 13 Jahre Kastriert Ja

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Tierheim Nürnberg: „Verschmuste und verfressene“ Katze Rosi sucht Zuhause

Rosis Besitzer sei erkrankt, so landete die Katze im Nürnberger Tierheim. „Rosi würde es mittlerweile völlig reichen, in einer großen Wohnung mit Balkon zu wohnen. Sie ist sehr verschmust und verfressen“, schreibt das Tierheim zu den Eigenschaften der Katze. Andere Tiere mag sie ebenso wenig wie beim Tierarzt festgehalten oder hochgenommen zu werden.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Katze Rosi ist schwer krank: Tierheim Nürnberg sucht letztes Zuhause

„Leider hat sie ein Adenokarzinom am Kinn, was so gut wie möglich weg operiert wurde, aber leider nicht ganz entfernt werden konnte. Ihre Lebenserwartung ist deshalb begrenzt“, berichtet das Tierheim. Aktuell gehe es Rosi aber gut. Sie benötige derzeit nur Medikamente für die Niere.

Vier Monate vermisst! Kater taucht 400 Kilometer entfernt wieder auf

Eine regelrechte Odyssee legte ein Kater aus Frankreich in den letzten Monaten zurück. Seine Besitzer suchten verzweifelt nach ihm – und erhalten plötzlich eine Nachricht.

Tierheim Nürnberg sucht letztes Zuhause für Katze Rosi

„Wer gibt ihr ein Zuhause für immer?“ fragt das Tierheim. Der Beitrag wurde innerhalb eines Tages fast 300 Mal geteilt „Ich drücke ihr ganz fest die Daumen, dass sie das Wunder bald erlebt“, ist in den Kommentaren unter anderem zu lesen. Wer Rosi ein Zuhause geben will, füllt bitte den Interessentenbogen aus. (kam)

Auch die besten Freunde Haydn und Bruno suchen ein letztes Zuhause. Beide Kater sind krank und leben derzeit im Nürnberger Tierheim. Das kranke Hunde-Duo Keks und Koko sucht ebenfalls einen gemeinsamen Platz für die noch bleibende Zeit.