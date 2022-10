„Kennt nicht viel mehr als das Tierheim“: „Mutiger“ Welpe Tango und kranker Schäfer-Mix Askan suchen ein Zuhause

Von: Thomas Eldersch

Die beiden jungen Hunde Askan (l.) und Tango suchen ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Erfahrene Hundehalter werden gesucht. Welpe Tango und Schäfer-Mix Askan aus dem Tierheim Nürnberg brauchen ein neues Zuhause und ein wenig Erziehung.

Nürnberg – Gleich zwei Sorgenkinder aus dem Tierheim Nürnberg suchen eine neue Familie. Beide sind noch sehr jung und haben bislang keine guten Erfahrungen mit dieser Welt gemacht. Jetzt hoffen die Nürnberger Pfleger, dass sich Besitzer finden, die sich die Zeit nehmen, den beiden Hunden ein schönes Leben zu schenken. Einfach sind die beiden Racker allerdings nicht.

Welpe Tango hat noch nicht viel mehr als das Tierheim Nürnberg gesehen

Der jüngere der beiden aufgeweckten Hunde ist Welpe Tango. Er ist gerade einmal 16 Wochen alt und kam illegal viel zu früh nach Deutschland, schreibt das Tierheim. Deshalb musste er jetzt auch wochenlang in der Quarantäne ausharren. Jetzt soll es endlich mit einem neuen Zuhause für ihn klappen.

Weil er sich noch nicht wirklich an Menschen gewöhnen konnte, ist er noch recht wild, aber sehr verspielt. Deshalb sollte Tango in keinen Haushalt mit kleinen Kindern kommen. Er kann manchmal noch recht grob agieren. Weiter schreibt das Tierheim auf Facebook, dass er mutig ist, aber auch schnell frustriert. Deshalb sollten sich nur Halter melden, die bereits Hundeerfahrung haben. Denn Tango muss alles noch von der Pike auf lernen. Das heißt, er ist noch nicht stubenrein und kann auch noch nicht alleine bleiben. „Tango kennt noch nicht viel mehr als das Tierheim“ und hofft, bald Mitglied einer netten Familie werden zu dürfen.

Tierheim Nürnberg: Schäfer-Mix Askan muss später einmal operiert werden

Ein neues Zuhause sucht auch der Schäferhund-Malinois-Mix Askan. Er ist ebenfalls noch sehr jung – etwa ein Jahr alt – und schon seit ungefähr drei Monaten im Tierheim Nürnberg. Leider musste Askan aus schlechter Haltung befreit werden, ist aber ein netter und verspielter Hund und sehr aktiv. Ein paar Kommandos kennt er bereits, braucht aber noch ein wenig Erziehung. Deshalb sollte er auch in eine Familie mit etwas älteren Kindern kommen (älter als zehn Jahre). Mit anderen Hunden kann Askan, aber die Sympathie entscheidet, ob es dauerhaft klappt, schreibt das Tierheim. Außerdem ist der Schäfer-Mix schnell frustriert. Eine Baustelle, an der gearbeitet werden sollte.

Eine weitere Baustelle ist leider die Gesundheit des kleinen Rüden. „Askan muss irgendwann später am Ellenbogen und anschließend an der rechten Hüfte operiert werden“, heißt es in der Beschreibung des Tierheims. Doch das hat noch ein wenig Zeit. Weil er noch so quirlig ist, sollten erst einmal Physiotherapie, Spezialfutter und Schmerzmittel ausreichen. Vielleicht findet sich trotz der kleinen Hindernisse ein neuer Halter für Askan und er gibt dem Schäfer-Mix ein schönes Zuhause. (tel)