Schwere rassistische Beleidigungen auf TikTok: Polizei ermittelt - auch gegen das Opfer

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Die App Tiktok ermöglicht das Hochladen und Teilen von Videos. © Rüdiger Wölk/ Imago

Aufgrund eines TikTok-Videos laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren in Bayern. Grund sind schwere rassistische Beleidigungen.

Passau - Am Dienstag (17. Mai) wurde die Polizei auf ein TikTok-Video aufmerksam gemacht, in dem zwei Personen ihren Videochat-Partner mit teils erheblich rassistischen Äußerungen beleidigen. Die Kriminalpolizei Passau hat mittlerweile gegen alle Beteiligten Ermittlungsverfahren eingeleitet und ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Passau.

TikTok-Beitrag zeigt Video-Chat: Anzeige wegen rassistischer Äußerungen gegenüber Chat-Partner

Auf der Video-Platform TikTok können Nutzer kurze Videos hochladen und ansehen. Das soziale Medium hat eine sehr junge Nutzerschaft, die jüngste Altersgruppe ist noch im Grundschulalter. Insbesondere wegen der altersbedingten Verletzlichkeit großer Teile der Zielgruppe steht das Medium oft in der Kritik.

In der vergangenen Woche wurde auf TikTok ein Video häufig angeklickt, in dem ein Videotelefonat über die Plattform „Ome TV“ zu sehen war. Zwei Personen, wie Ermittlungen später ergaben eine 22-Jährige und ein 20-Jähriger aus Passau, beleidigten in dem Video ihren dunkelhäutigen Videochat-Partner mit massiven rassistischen Äußerungen. Das Video entstand offenbar schon im Januar, wurde aber erst im Mai veröffentlicht. Gegen die zwei tatverdächtigen Passauer wird insbesondere wegen Beleidigung ermittelt.

Doch auch gegen den von den Beleidigungen betroffenen TikTok-User laufen nach dem Polizeibericht Ermittlungen, da er das Videotelefonat ohne Wissen und Einverständnis seiner Chat-Partner aufgezeichnet und veröffentlicht hatte: Ob das Video von dem Opfer der Beleidigungen hochgeladen wurde, um die Beleidigungen aufzuzeigen, ist unklar. Er betreibt seinerseits einen TikTok-Kanal, auf dem zahlreiche Mitschnitte von Videotelefonaten zu sehen sind und auch das gegenständliche Video veröffentlicht wurde.

Video: TikTok-Sucht ist eine „echte Sache“

Tiktok: Verstöße gegen die Vertraulichkeit des Wortes oder Bildes auf sozialen Medien häufig

Der TikTok-Nutzer steht für das Hochladen also im Verdacht, eine Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes nach § 201 StGB begangen zu haben. Daneben kommt auch ein Verstoß gegen die Strafvorschrift des Kunsturhebergesetzes in Betracht. Schließlich soll es auch zu Beleidigungen gekommen sein auf die rassistischen Äußerungen hin, die allerdings in dem veröffentlichten Teil des Videos nicht zu sehen sind, so der Bericht der Passauer Polizei.

Die Kriminalpolizei Passau führt daher letztlich Ermittlungen wegen wechselseitiger Beleidigung. Verstöße gegen die Vertraulichkeit des Wortes oder Bildes sind auf sozialen Medien sehr leicht zu begehen, da sie bei jeder Veröffentlichung von Video- bzw. Bildmaterial ohne Einverständnis der sprechenden oder abgebildeten Person im Raum stehen. Häufig werden die Verstöße jedoch hingenommen und es kommt nicht zur Anzeige.

Wirres Geschehen: Weitere TikTok-Nutzerin rief zur Anzeige auf, jedoch (auch) gegen Unschuldigen

Die Polizei wurde auf das Video aufmerksam, weil eine weitere unbeteiligte Userin in dem Video markiert wurde und in einem TikTok-Video zur Anzeigeerstattung aufgerufen hat. Sie zeigte in dem Video die zwei Facebook-Profile, die den beiden Tatverdächtigen zuzuordnen seien. Ermittlungen ergaben jedoch, dass ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Passau zu Unrecht dort markiert wurde. Die Kriminalpolizei hat daher auch gegen diese Nutzerin ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Verdächtigung eingeleitet.

Die 22-jährige Tatverdächtige und der zu Unrecht verdächtigte 19-Jährige erstatteten am 17. Mai selbst Anzeige bei der Polizeiinspektion Passau, weil sie infolge des entstandenen Shitstorms mehrfach beleidigt und bedroht worden seien. Ihre öffentlich bekannt gewordenen Facebook-Profile mussten sie deaktivieren. Die Platform TikTok hatte auch in der Vergangenheit oft für Ärger gesorgt, jüngst gab es etwa in Österreich bei Schülern im jungen Teenager-Alter sexuelle Übergriffe, die gefilmt und auf TikTok hochgeladen werden sollten.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.