Tochter erleidet Krampfanfall: Mutter schreit vor Feuerwache um Hilfe – „Helden in unserer Mitte“

Von: Katarina Amtmann

Vor einer Feuerwache in Baiersdorf schrie eine Mutter um Hilfe (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Feuerwehrler eilten einer Mutter zu Hilfe, deren Tochter einen Krampanfall hatte. Die Frau teilte nach dem Einsatz emotionale Worte.

Baiersdorf - Brände löschen, eingeklemmte Personen aus verunglückten Autos retten oder Einsätze bei und nach schweren Unwettern. Das alles ist Alltag für Feuerwehrfrauen und -männer. Über einen „außergewöhnlichen Einsatz“ berichtet nun die Feuerwehr Baiersdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) auf Facebook.

Tochter erleidet Krampanfall: Mutter schreit vor Feuerwache um Hilfe

„Eine Mutter stand mit ihrem Kinderwagen vor unserer Feuerwache und schrie um Hilfe“, berichten die Einsatzkräfte in dem Facebook-Beitrag. Die kleine Tochter der Frau hatte einen Krampfanfall. Einige Kameraden leisteten sofort Erste Hilfe, andere holten den diensthabenden First Responder dazu, alarmierten Rettungsdienst und Notarzt und kümmerten sich um die Mutter.

„Helden in unserer Mitte“: Mutter findet nach Feuerwehreinsatz für ihre Tochter emotionale Worte

„Akut in eine Einsatzsituation zu geraten, ist aber auch für uns alles andere als normal“, berichtet die Baiersdorfer Feuerwehr weiter. „Umso mehr freut es uns, dass unser nicht alltägliches, aber dennoch selbstverständliches Eingreifen die Mutter so sehr berührt und zu diesem Post veranlasst hat“, schreibt die Feuerwehr und teilt in diesem Zusammenhang einen Facebook-Post der Mutter.

Diese schildert darin den Vorfall aus ihrer Sicht, für die Einsatzkräfte hat sie nur lobende Worte übrig. „Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, die alltäglichen Helden in unserer Mitte zu erkennen und selbst die Helden zu sein, auf die sich andere in Momenten der Not verlassen können“, heißt es in dem Beitrag auf Englisch.

Der Mutter und ihrer Tochter wünsche man gute Besserung, so die Feuerwehr. Außerdem wolle man festhalten, dass man rund um die Uhr für jeden da sei, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. (kam)

