Todesfall in den Berchtesgadener Alpen: Tourist geht wohl nicht existenten Wanderweg und stürzt in die Tiefe

Von: Leyla Yildiz

In den Berchtesgadener Alpen ist ein Mann abgestürzt und gestorben (Symbolbild) © IMAGO/Jan Eifert

In den Berchtesgadener Alpen ist ein Mann abgestürzt und gestorben. Der aus Siegen stammende Wanderer folgte einem offenbar nicht existenten Weg.

Berchtesgaden - Ein 34-jähriger Mann, wohnhaft in Siegen (Nordrhein-Westfalen), verlor sein Leben, als er offenbar auf seinem Abstieg in unwegsamem Terrain verunglückte. Der Vorfall ereignete sich laut dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd am vergangenen Samstag (12. August) nordwestlich des Gipfels des Hohen Laafelds.

Die alarmierende Meldung erreichte die Behörden am Sonntagvormittag, nachdem der Wirt der Gotzenalm den Mann als vermisst gemeldet hatte. Der Gast war am vorherigen Samstag in der Alm in den Berchtesgadener Alpen eingecheckt und daraufhin zu einer Wanderung in Richtung des Hohen Laafelds aufgebrochen. Als am Sonntagmorgen das unbenutzte Bett auffiel und der Mann nicht aufzufinden war, wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt.

Mann geht wandern in den Bergen und stürzt ab: Leiche auf 1880 Meter gefunden

Die Bergrettungseinheiten der Alpine Einsatzgruppe der Polizei sowie die Bergwacht Berchtesgaden wurden unverzüglich mobilisiert, um die Suche nach dem Vermissten aufzunehmen. Kräfte der Bergwacht Anger, die sich zu Übungszwecken in der Nähe des Suchgeländes am Seeleinsee aufhielten, schlossen sich ebenfalls der Suche an.

Am frühen Nachmittag machten die Einsatzkräfte der Bergwacht Anger unterhalb des Gipfels, bei den als „Rote Wände“ bekannten Stellen, wichtige Entdeckungen. In einer steilen Wiese wurden persönliche Gegenstände des Vermissten gefunden. Wenig später bestätigte ein im Anflug befindlicher Polizeihubschrauber den tragischen Vorfall, als er den leblosen Körper des Mannes in einer Höhe von 1880 Metern sichtete.

Nach Unfall in den Berchtesgadener Alpen: Mann nahm einen offenbar nicht existenten Wanderweg

Zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Berchtesgaden wurden an die Fundstelle geflogen, um den Leichnam zu bergen. Parallel dazu wurden auch die verstreuten Gegenstände des Verunglückten eingesammelt.

Den vorliegenden Informationen zufolge hatte der 34-Jährige offenbar die Absicht, nach dem Gipfelsturm nicht den Aufstiegsweg zurückzunehmen, sondern über die Nordseite in Richtung Gotzentauern abzusteigen, um zur Gotzenalm zurückzukehren. Hierzu folgte er offenbar einer in verschiedenen Handy-App-Karten eingezeichneten Route, die jedoch in der Realität so nicht existierte.

Mann stürzt ab und stirbt: Fremdverschulden ist ausgeschlossen

Bei seinem Abstieg in das unwegsame, felsige und grasbewachsene Gelände dürfte der Mann ausgerutscht sein und über eine Strecke von mindestens 150 Metern in die Tiefe gestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann alleine unterwegs, weshalb Fremdverschulden als Unfallursache ausgeschlossen wird. (ly)

