Todesschütze, Vermisste, Babyleiche: Drei Fälle aus Bayern bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“

Von: Tanja Kipke

Der Todesschütze aus Nürnberg sowie die vermisste Vanessa Huber aus Unterhaching: Beide Fälle sind am Mittwoch (18. Januar) bei der ZDF-Sendung in „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. © Sina Schuldt/dpa/Polizei Mittelfranken/Polizei München (merkur.de-Collage)

Die Polizei in Bayern geht mit drei ungelösten Kriminalfällen ins Fernsehen. Durch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ erhoffen sich die Ermittler Hinweise.

München – Gleich drei Fälle aus Bayern sind am Mittwoch (18. Januar) Thema der ZDF-Show „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Die Polizei erhofft sich dadurch Hinweise aus der Bevölkerung. Erst Mitte Dezember wurde der Kinderleichenfund in der Donau in der TV-Sendung behandelt, die Identität des Jungen ist nach wie vor unklar. Durch die Show gingen 27 Hinweise bei der Polizei ein. Jetzt sind wieder aktuelle Fälle aus Bayern dabei.

„Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Todesschütze aus Nürnberg in der Sendung

Am 24. Oktober schoss Meret Fahrit Akin auf zwei Personen in Nürnberg. Einer der beiden starb, seitdem ist der Verdächtige auf der Flucht und wird von der Polizei gesucht. Da die bisherigen Fahndungsmaßnahmen noch nicht zum Erfolg führten, rief die Polizei Mittelfranken bereits am 13. Januar die Bevölkerung auf, zu helfen.

Mert Fahri Akin konnte als Täter ermittelt werden – er gab Ende Oktober tödliche Schüsse in der Nürnberger Südstadt ab, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Aktuell befindet Akin sich auf der Flucht. © Polizeipräsidium Mittelfranken

Mehrere Fotos des Schützen veröffentlichten die Beamten bereits. 10.000 Euro gibt es nun als Belohnung für Hinweise, die zum Ergreifen Akins führen. Die Polizei warnt aber: Der Mann könnte bewaffnet sein. Auch mit einem Fahndungsplakat wird derzeit gesucht. Am Mittwoch um 20.15 Uhr werde der Fahndungsaufruf nun auch bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ausgestrahlt.

„Soko Säugling“ erhofft sich Hinweise durch ZDF-Sendung

Auch die „Ermittlungsgruppe Säugling“ wagt den Schritt ins Fernsehen. Der Fall hatte Anfang Dezember 2022 schockiert: Am 4. Dezember, gegen Mittag, fand ein Spaziergänger einen toten Säugling am Wanderparkplatz Seekopf nahe Ruhpolding. Die Eltern des toten Säuglings konnten die Ermittler bisher nicht ausfindig machen.

Zusätzlich hat das bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von 5000 Euro für „Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung der Täterin/des Täters führen“. Die ZDF-Show soll den Ermittlungen der „Soko Säugling“ jetzt helfen. Die Beamten weisen darauf hin, dass Hinweise auch anonym abgegeben werden können.

Verschwinden von Vanessa Huber aus Unterhaching Thema bei „Aktenzeichen XY ungelöst

Der Fall der Vermissten Vanessa Huber aus Unterhaching ist ebenfalls Thema der Sendung. Zuletzt gesehen wurde die 39-Jährige am 5. November gegen 16.40 Uhr beim Einkaufen im Norma in der Münchner Straße mit ihrem Mann. Danach ging das Paar nach Aussage des Ehemanns nach Hause. Dort sei es zum Streit gekommen, woraufhin die Frau die Wohnung verließ, allerdings ohne Handy, Ausweis oder jegliche Habseligkeiten. Danach „verlieren sich die Spuren“. Die Polizei schließt eine Gewalttat nicht aus. Den Perlacher Forst durchsuchte die Polizei in den letzten Tagen mit Drohnen.

Das letzte Bild: Vanessa Huber am 5. November im Supermarkt in Unterhaching © Polizei München

Der Schritt zu „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ soll helfen. Die Sendung bietet eine Plattform, um Hubers Gesicht bundesweit zu verbreiten. „Vielleicht hat sie ja jemand gesehen“, sagt ein Polizeisprecher unserer Zeitung. Man gehe aber „immer noch von einem Gewaltdelikt aus.“ (tkip)

