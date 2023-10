Todgeweiht: Glaziologe gibt Watzmanngletscher nur noch wenige Jahre

Von: Anna Liebelt

Die bayerischen Gletscher geben ein trauriges Bild ab: Erst letztes Jahr wurde einem von ihnen der Gletscherstatus aberkannt. Laut Experten könnte schon bald der Nächste folgen.

Berchtesgaden – Wer schonmal im oberen Kar zwischen dem Kleinen Watzmann – der sogenannten Watzmannfrau –, der Mittelspitze und dem Hocheck unterwegs war, der wird die dortige von Geröll bedeckte Eisfläche kaum mehr als Gletscher erkannt haben. Nun bestätigen Glaziologen der Abendzeitung, was viele schon befürchtet haben: Der Watzmanngletscher wird in wenigen Jahren verschwunden sein.

Watzmanngletscher schmilzt im Rekordtempo – schon in wenigen Jahren ist das ewige Eis verschwunden

Laut Experten ist das Ende des Gletschers im Naturschutzgebiet Berchtesgaden absehbar. Denn der Watzmanngletscher schmilzt im Rekordtempo. Schon in wenigen Jahren soll das Eis am höchsten Berg der Berchtesgadener Alpen verschwunden sein. Glaziologe Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaft stellt dafür eine klare Prognose: „Unter der Annahme, dass es in den kommenden Jahren ähnlich ist wie in den vergangenen zehn Jahren: etwa vier bis fünf Jahre“, prophezeit er in einem Interview mit der Abendzeitung und spielt damit auf die zunehmende Erderwärmung an.

Watzmanngletscher Berchtesgaden Lage.png © Google Maps/Anna Liebelt

Zwar könne man sich gerade am Ende leicht um ein paar Jahre verschätzen, meint der Experte. Dass der Watzmanngletscher auf 2060 Meter Höhe aber sterbe, stehe außer Frage. Möglichkeiten, das Eis östlich des bekannten Grades zwischen dem Hocheck und der Mittelspitze zu retten, gebe es keine mehr. „Selbst wenn wir das allgemeine Verhalten in Bezug auf das Klima jetzt ändern und das Klima einfrieren, wird der Watzmanngletscher verschwinden“, betont Mayer auf Nachfrage der Redaktion.

Rettungsmaßnahmen gegen Eisschmelze zu aufwendig: Watzmanngletscher bald verschwunden

Technische Rettungsmaßnahmen am Eis seien ebenso auszuschließen. „Wir könnten fünf Meter Schotter als Schutz über dem Eis aufschütten, aber das würde jetzt kaum noch etwas bringen“, meint der Glaziologe. Zudem liege der Gletscher im Nationalpark Berchtesgaden, was etwaige Arbeiten am Eis als schwierig und „viel zu aufwendig gestaltet“, erläutert Mayer. Das Todesurteil für einen der letzten vier Gletscher in Deutschland – dessen Verschwinden jedoch kaum Auswirkungen auf Flora und Fauna hat.

„Das ist für die Natur relativ unspektakulär“, sagt Mayer. Denn die bayerischen Eismassen haben eher einen symbolischen Charakter und spielen für die Wasserversorgung keine Rolle mehr. Zudem sei der Watzmanngletscher bereits so klein, dass sich mit dessen Verschwinden kaum etwas für Tier und Natur ändere. Einzig das Mikroklima werde sich wandeln, „da es im Sommer durch das Eis keine Kühlung mehr gibt, wachsen womöglich einfach weniger Pflanzen“, sagt der Experte. Anders zeigen sich die Auswirkungen bei den restlichen Gletschern in den Alpen.

Im Jahr 2009 besaß der Watzmanngletscher noch ein Volumen von 60 Hektar. Knapp zehn Jahre später betrug seine Fläche nur noch 4,8 Hektar. © Imago/Christian Zappel

Nicht nur am Watzmanngletscher: Eisschmelze in Deutschland unaufhaltsam

Vor rund einem Jahr hat der Südliche Schneeferner auf der Zugspitze bereits seinen Status als Gletscher aberkannt bekommen. Stand jetzt gibt es in Deutschland damit nur noch den Watzmanngletscher und das Blaueis in den Berchtesgadener Alpen sowie der nördliche Schneeferner und den Höllentalferner an der Zugspitze. Doch auch deren Tage sind gezählt.

„Die Eisschmelze ist an allen Gletschern absehbar“, berichtet Mayer. Deren verbleibende Zeit sei allerdings noch stark vom Wetter der kommenden Jahre abhängig. „Haben wir noch ein, zwei gescheite Winter, dann kann sich die Schmelze verzögern“, weiß der Experte. Dennoch geht er davon aus, dass im nächsten Jahrzehnt alle deutschen Gletscher verschwunden sein werden. Eine Ausnahme stellt womöglich der Höllentalferner dar. „Der hat vielleicht noch ein bisschen länger“, meint Christoph Mayer.

