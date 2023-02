Tödlicher Betriebsunfall: Azubi (17) wird „eingeklemmt“ und stirbt– eine weitere Person schwer verletzt

Von: Felix Herz

Bei dem Betriebsunfall wurde ein Azubi tödlich, eine weitere Person wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Betriebsunfall wurde ein jugendlicher Azubi in einer Gerätschaft eingeklemmt. Er starb – eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Großaitingen – In Bayern hat sich ein schwerer Betriebsunfall ereignet, der einem Jugendlichen das Leben kostete. In Großaitingen, einer Gemeinde im schwäbischen Landkreis Augsburg, wurde ein 17-Jähriger tödlich, eine weitere Person schwer verletzt. Das bestätigte das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage von Merkur.de.

Schwerer Betriebsunfall in Bayern: Jugendlicher stirbt – Kripo ermittelt

Laut Polizei ereignete sich der Unfall bereits Ende des letzten Monats, am Donnerstag, dem 26. Januar. Gegenüber Merkur.de sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, dass es sich um einen „tödlichen Betriebsunfall“ handelt, bei der ein 17-Jähriger „eingeklemmt“ wurde und durch die zugezogenen, schweren Verletzungen starb.

Eine weitere Person wurde den Angaben der Polizei nach schwer verletzt. Bisher ist jedoch wenig mehr zu dem Unfall bekannt. Allerdings bestätigte der Beamte, dass die Kriminalpolizei nun in dem Fall ermittle. Dies sei aber völlig normal bei Todesfällen, in denen eine nicht-natürliche Ursache möglich sei. Das heiße aber nicht, dass jemand Schuld an dem Unfall sei oder dieser gar absichtlich herbeigeführt wurde. Möglich sei zum Beispiel auch ein Fehler des Verunglückten oder eine Verkettung unglücklicher Umstände, sagt der Pressesprecher.

Azubi stirbt bei Betriebsunfall in Bayern – Ermittlungen dauern an

Die Spurensicherung vor Ort ist inzwischen beendet, die Ermittlungen dauern aber noch an. Genaueres zum Zustand der zweiten Person, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, ist nicht bekannt. Wie die Augsburger Allgemeine schreibt, war es ein Getreidesilo, in dem der 17-Jährige eingeklemmt wurde. Dieser Bericht lässt sich aber nicht bestätigen. (fhz)

