Radfahrerin knallt „mit voller Wucht auf Asphalt“ und stirbt – Sie trug keinen Helm

Von: Tanja Kipke

Eine Radfahrerin verstarb nach einem Sturz in Bayern (Symbolbild). © IMAGO / HärtelPRESS

Eine 44-jährige Radfahrerin stürzte in Füssen an einer Bordsteinkante und landete auf der Straße. Für die Frau kam jede Rettung zu spät.

Füssen – Es ist einer jener Unfälle, den man womöglich hätte verhindern können. Eine 44-jährige Frau aus Hopfen (Landkreis Ostallgäu) fuhr mit ihrem Fahrrad am Montagabend (31. Oktober) auf dem Gehweg entlang der Uferstraße in Richtung Hopferau in Füssen. Wie die Polizei mitteilt, lenkte sie ihr Rad auf die Straße, um zwei Fußgänger auszuweichen. Sie überholte das Urlauberpärchen und wollte etwa 20 Meter weiter wieder auf den Gehsteig auffahren. Dabei stürzte sie an der Bordsteinkante.

Tödlicher Fahrradunfall in Füssen: Ärzte können nur noch Tod der Frau feststellen

Laut Polizei „knallte mit voller Wucht auf den Asphalt.“ Sie trug keinen Helm und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Die beiden Fußgänger eilten der Frau sofort zur Hilfe und verständigten weitere Ersthelfer des Ferienhofs und die Rettungsleitstelle. Nur wenige Momente später trafen zwei Notärzte, zwei Sanitätsfahrzeuge und ein Hubschrauber am Unfallort ein, so die Polizei.

Auch die Feuerwehr Hopfen sei mit zwei Fahrzeugen ausgerückt, um die Unfallstelle besser auszuleuchten. „Nach über 30-minütiger, erfolgloser Reanimation konnten die Ärzte nur noch den Tod der Frau feststellen.“ Nach derzeitigem Ermittlungsstand liege kein Fremdverschulden vor. Laut Zeugenaussagen sei die Radlerin nicht nur ohne Helm, sondern auch mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht unterwegs gewesen. Die Polizei war mit insgesamt drei Streifen aus Füssen und Pfronten vor Ort.

In Oberbayern starb am Montagabend eine 35-jährige Frau bei einem Unfall - sie kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. (tkip)

