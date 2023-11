Tödlicher Frontalzusammenstoß auf B470: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Von: Elisa Buhrke

Drucken Teilen

Ein Lkw und ein Audi sind auf der B470 bei Höchststadt an der Aisch kollidiert. Der Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © NEWS5 / Oßwald

Tragisches Ende einer Autofahrt: Ein 67-Jähriger stirbt nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw auf der B470 bei Höchstadt.

Höchstadt a. d. Aisch - Ein tödlicher Verkehrsunfall erschütterte am Montagnachmittag, 27. November, den Landkreis Erlangen-Höchststadt. Ein 67-jähriger Autofahrer kam auf der B470 bei Höchstadt a. d. Aisch ums Leben, nachdem sein Audi A3 frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen war.

Audi und Lkw stoßen frontal zusammen: Autofahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Ortseingang von Höchstadt a. d. Aisch, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der 67-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit dem Lkw zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann aus dem stark deformierten Fahrzeugwrack befreien. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch einen Notarzt konnte der Autofahrer nicht gerettet werden und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 26-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch hat die Unfallaufnahme aufgenommen und die B470 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Audi erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Auch der Lkw ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden. Die B470 wird voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt bleiben.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung verfasst und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig überprüft.

Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie über alle Entwicklungen, News und Geschichten aus der Franken-Metropole.